МЗС протестує через візит делегації з Криму на форум від ООН

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з участю представників російської влади від окупованого Криму у сесії Всесвітнього форуму міст у Каїрі, що відбувається за підтримки Програми ООН з населених пунктів.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв'язку з участю представників російської влади від окупованого Криму у 12-й сесії Всесвітнього форуму міст (WUF12), яка відбувається з 4 по 8 листопада в Каїрі за підтримки Програми ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат).

Як йдеться у заяві МЗС за 7 листопада, участь представників окупаційної адміністрації у заходах, що організовуються або проходять під егідою міжнародних організацій, є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, Резолюції 68/262 "Територіальна цілісність України".

"Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку - Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин", - зазначає МЗС України.

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Україна закликала ООН виправити ситуацію

Українська дипломатія у своїй заяві також наголошує, що попри численні звернення, ООН-Хабітат так і не спромігся забезпечити належний контроль та визначити чіткий механізм реєстрації учасників сесії, "допустивши до участі у заході злочинців і поставивши під загрозу реноме цього важливого заходу".

МЗС України також закликало генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів з метою припинення використання майданчика WUF12 та ООН-Хабітат "для спроб легітимізації тимчасової окупації українських територій, а також поширення пропаганди та брехні представниками окупаційної адміністрації РФ".

"Переконані, що особи, які допустили таку злочинну недбалість та дозволили участь у WUF12 представників окупаційної адміністрації Росії, тим самим продемонструвавши неповагу до цілей і принципів Статуту ООН, більше не можуть користуватися довірою держав-членів ООН, а відтак і мати честь працювати в ООН-Хабітат чи інших органах системи ООН", - йдеться у заяві.

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