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МЗС про ядерну зброю: Україна дотримується домовленостей

Степан Смишляєв
17 жовтня 2024 р.

Україна залишається відданою виконанню Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а твердження ЗМІ про нібито плани на її розробку є інсинуаціями, наголошують в українському МЗС.

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Будівля МЗС України
Твердження ЗМІ про нібито розробку Україною ядерної зброї є інсинуаціями, заявили в українському МЗСФото: picture-alliance/dpa

В українському міністерстві закордонних справ у четвер, 17 жовтня, назвали "інсинуаціями" інформацію неназваних джерел німецького таблоїда Bild щодо планів України нібито розробити ядерну зброю.

"Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу", - наголосив у коментарі речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що в Україні цей договір вважають наріжним каменем архітектури міжнародної безпеки, і навіть попри агресію Росії Київ і далі дотримується його положень. "На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобов'язання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами", - наголосив речник МЗС.

Тихий також зауважив, що Україна сьогодні стикається з ядерним шантажем з боку РФ, як в контексті риторики щодо застосування зброї масового знищення, так і в контексті створення загроз для українських ядерних об'єктів.

"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів", - додав він.

Заочна дискусія журналіста Bild і Зеленського

У четвер на пресконференції в Брюсселі президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом, де, в контексті гарантій безпеки, зокрема, сказав таке: "Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс".

"Окрім НАТО ми не знаємо сьогодні дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не в війні, країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю", - зазначив Зеленський.

Після цього журналіст Юліан Рьопке (Julian Röpcke) в статті для Bild написав з посиланням на неназваного українського чиновника, що Україна нібито може створити ядерну зброю, а на те, щоб виготовити першу бомбу, їй "знадобиться лише кілька тижнів".

Згодом, на наступній пресконференції, відповідаючи на питання журналіста іншого німецького видання, Зеленський запевнив, що про розробку Україною ядерної зброї не йдеться. "У нас альтернативи немає, крім НАТО, це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю, будь ласка, не перекручуйте меседжі", - сказав він.

Втім, Рьопке й далі наполягає, що інформація його джерел достовірна і стверджує, що українські чиновники за зачиненими дверима нібито говорять про те, що ядерна зброя може бути альтернативою членства в НАТО.

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