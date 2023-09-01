Нобелівська церемонія: МЗС різко зреагувало на запрошення РФ

Послів Росії та Білорусі повернуть на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. В українському МЗС вважають, що доводити цінності гуманізму країнам-агресоркам - сізіфова праця.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило в п'ятницю, 1 вересня, рішення фундації Нобеля запросити російських і білоруських послів на церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі.

"Таке рішення пояснюється (фундацією) бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. (Але) доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі - сізіфова праця - зусилля, які не призведуть до результату", - написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

На його думку, для Кремля "рішення фундації повернутися до business as usual" лише посилить відчуття безкарності. "Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - наголосив Ніколенко.

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У шведському Стокгольмі відбувається вручення п'яти з шести Нобелівських премій. Своєю чергою вручення Нобелівської премії миру проходить в норвезькому Осло. Лауреатів оголосять в жовтні, а нагородження пройде 10 грудня - в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Минулого року у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України фундація Нобеля не запрошувала російських і білоруських послів на церемонію. В українському МЗС вважають, що цієї політики необхідно дотримуватися до кінця агресії РФ. "Допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", - наголосив Ніколенко.

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