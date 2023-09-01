  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Нобелівська церемонія: МЗС різко зреагувало на запрошення РФ

Анастасія Шепелева
1 вересня 2023 р.

Послів Росії та Білорусі повернуть на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. В українському МЗС вважають, що доводити цінності гуманізму країнам-агресоркам - сізіфова праця.

https://p.dw.com/p/4VqLx
Нобелівська премія миру
Нобелівська медальФото: picture-alliance/dpa/L. M. Kainulainen

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило в п'ятницю, 1 вересня, рішення фундації Нобеля запросити російських і білоруських послів на церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі.

"Таке рішення пояснюється (фундацією) бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. (Але) доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі - сізіфова праця - зусилля, які не призведуть до результату", - написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

На його думку, для Кремля "рішення фундації повернутися до business as usual" лише посилить відчуття безкарності. "Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - наголосив Ніколенко.

Читайте також: Пацифістський рух Коцаби номінують на Нобелівську премію миру

У шведському Стокгольмі відбувається вручення п'яти з шести Нобелівських премій. Своєю чергою вручення Нобелівської премії миру проходить в норвезькому Осло. Лауреатів оголосять в жовтні, а нагородження пройде 10 грудня - в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Минулого року у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України фундація Нобеля не запрошувала російських і білоруських послів на церемонію. В українському МЗС вважають, що цієї політики необхідно дотримуватися до кінця агресії РФ. "Допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", - наголосив Ніколенко.

Читайте також: "Путін зупиниться лише тоді, коли його зупинять" - нобелівська лауреатка Матвійчук

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністерство оборони України

ОГПУ: Міноборони намагалося купити неякісні продукти для ЗСУ

Корупція1 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
Рріздвяна служба ПЦУ для військових ЗСУ в Михайлівському золотоверхому соборі, 6 січня 2023 року

Історична реформа календаря ПЦУ набула чиності

Історична реформа календаря ПЦУ набула чиності

Релігія1 вересня 2023 р.
В одній з українських шкіл (архівне фото)

Виклики української школи в новому навчальному році

Виклики української школи в новому навчальному році

Освіта1 вересня 2023 р.
Матч між "Баварією" та "Ауґсбурґом" у другому турі чемпіонату Німеччини з футболу, 27 серпня 2023 року

Бундесліга дає Україні гроші за трансляції в РФ. Хто проти?

Бундесліга дає Україні гроші за трансляції в РФ. Хто проти?

Футбол31 серпня 2023 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Чому німці так невдоволені урядом канцлера Шольца

Чому німці так невдоволені урядом канцлера Шольца

Політика31 серпня 2023 р.
На головну сторінку