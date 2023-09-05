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ПолітикаНідерланди

МЗС Нідерландів очолила колишня військова

Роман Губа
5 вересня 2023 р.

В.о. міністра закордонних справ у Нідерландах стала Ганке Брюїнс Слот, яка до політичної кар'єри служила в Афганістані.

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Ганке Брюїнс Слот
Ганке Брюїнс СлотФото: Robin van Lonkhuijsen/ANP/picture alliance

Новою міністеркою закордонних справ Нідерландів у вівторок, 5 вересня, стала Ганке Брюїнс Слот, повідомив Офіс короля Нідерландів. Її попередник Вопке Хукстра залишив посаду міністра закордонних справ з 1 вересня.

Ганке Брюїнс Слот 45 років, вона є членкинею партії "Християнсько-демократичний заклик". З 2010 до 2019 року працювала у нижній палаті парламенту країни, згодом, до 2022 року - була членом виконавчої влади провінції Утрехт. До останнього обіймала посаду в.о. очільника МВС країни. 

До своєї політичної кар'єри Cлот служила у королівській армії Нідерландів і мала звання капітана артилерії. Частину служби вона провела у Афганістані.

Читайте також:У Нідерландах назвали строки та умови передачі Україні F-16 

Кулеба привітав нову міністерку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уже привітав із новою посадою свою нідерландську колегу.

"Вітаємо Ганке Брейнс Слот із призначенням міністром закордонних справ Нідерландів. У нас чудові двосторонні відносини. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб наблизити перемогу України, забезпечити відповідальність за російські злочини та захистити наші спільні цінності", - написав Кулеба у соцмережі X (колишній Twitter).

Уряд Нідерландів на даний час вважається таким, що виконує обов'язки, через відставку, викликану суперечками щодо мігрантів. Нові вибори в країні відбудуться 22 листопада. 

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