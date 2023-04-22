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Посольство РФ в БерлініФото: Nikita Jolkver/DW
ПолітикаНімеччина

МЗС ФРН: Прибуття Іл-96 до Берліна стосувалось дипломатів РФ

Олександра Іванова
2 год. тому

Уряд Німеччини та російська сторона протягом останніх тижнів перебували на зв'язку щодо персоналу відповідних дипломатичних представництв за кордоном, повідомили DW у МЗС ФРН.

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Особливий рейс літака Іл-96-300 ("Росія" Special Flight Squadron), що виконав у суботу, 22 квітня, рейс RSD898 з Москви до Берліна і назад, пов'язаний з питанням про персонал російських диппредставництв у Німеччині. Таку інформацію надали DW у міністерстві закордонних справ ФРН у відповідь на запит про призначення рейсу.

"Ми взяли до відома заяви представниці російського міністерства закордонних справ. Уряд Німеччини та російська сторона протягом останніх тижнів перебували на зв'язку з питання про персонал відповідних диппредставництв за кордоном. Сьогоднішній рейс пов'язаний з цим", - йдеться у письмовому коментарі німецького зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, вранці 22 квітня на сайті для відстеження перельотів Flightradar24 з'явилася інформація, що літак Іл-96-300 з РФ ("Росія" Special Flight Squadron), який виконував нерегулярний рейс із Москви RSD 898, близько 9 ранку здійснив посадку в берлінському аеропорту BER. Пізніше ці дані підтвердило DW компетентне джерело, яке вказало, що йдеться не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER.

Судячи з даних на сайті Flightradar24, о 12:13 за місцевим часом (13:13 мск) літак вилетів з аеропорту Берліна до Росії. Його посадка мала відбутися в аеропорту "Внуково" о 15:38 за московським часом.

Читайте також: У Москві заявили про масову висилку Берліном російських дипломатів

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Посольство РФ в Берліні

МЗС ФРН: Прибуття Іл-96 до Берліна стосувалось дипломатів РФ

Політика2 год. тому
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