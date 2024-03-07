МЗС ФРН "категорично" не рекомендує подорожі до РФ

Міністерство закордонних справ Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок до Росії, наголосивши, що "категорично" не рекомендує цього робити.

Міністерство закордонних справ Німеччини посилило рекомендації щодо поїздок до Росії і тепер "категорично" не рекомендує подорожі до РФ. Зміну внесено у зв'язку з подальшим "погіршенням ситуації" і "зростанням кількості довільних арештів", повідомило відомство в середу, 6 березня.

В оновлених рекомендаціях МЗС ФРН наголошується, що існує ризик довільних арештів як для громадян Німеччини, так і для людей із подвійним громадянством. "Громадяни Німеччини та Росії з подвійним громадянством повинні враховувати, що російська влада розглядає їх винятково як громадян Росії. Це стосується і випадків можливого призову в російські збройні сили. Посольство не може надати їм консульський захист", - зазначається на сайті МЗС.

Крім того, потенційні мітинги та акції в Росії супроводжуються "насильством з боку силовиків", нагадує МЗС Німеччини. До переліку можливих загроз туристам із Німеччини МЗС додало й нагадування, що зберігання та ввезення наркотиків навіть у невеликих кількостях може спричинити тривалі тюремні терміни. "Наркотиками вважаються і легальні продукти, що містять канабіс, такі як мармеладні ведмедики, ліки або косметика", - підкреслюється в оновленій пам'ятці.

Арешт громадянина Німеччини через мармелад із канабісом

13 лютого в аеропорту Санкт-Петербурга затримали німця, у рюкзаку якого митниця виявила мармеладних ведмедиків із канабісом. Він запевняв, що легально придбав їх у Німеччині і вживав під час перельотів для спокійного сну.

Представник російської митниці заявив, що в мармеладі було виявлено тетрагідроканабінол - речовину, заборонену до ввезення. Проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Це не перший подібний випадок у Росії. У лютому 2022 року в московському аеропорту "Шереметьєво" було затримано відому американську баскетболістку Бріттні Грайнер. Федеральна митна служба повідомила, що в її багажі було знайдено електронні сигарети з гашишною олією. Згодом суд визнав Грайнер винною в контрабанді та зберіганні наркотиків. Її засудили до дев'яти років колонії загального режиму і штрафу в 1 мільйон рублів. У грудні 2022 року баскетболістку звільнили з колонії в обмін на ув'язненого у США росіянина Віктора Бута, якого Вашингтон звинуватив у торгівлі зброєю.

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