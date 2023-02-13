  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Будівля посольства Франції у Мінську
Будівля посольства Франції у МінськуФото: Ryhor Bruyeu/imago images
ПолітикаФранція

МЗС Франції закликає своїх громадян покинути Білорусь

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Франція не рекомендує своїм громадянам здійснювати поїздки в Білорусь, а також закликає усіх, хто перебуває там, без зволікань виїжджати через Литву, Латвію та Польщу.

https://p.dw.com/p/4NR7o

Міністерство закордонних справ Франції закликає громадян негайно покинути Білорусь автомобільним транспортом через прикордонні переходи з Латвією, Литвою та Польщею, йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок, 13 лютого.

Зазначається, що кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими, а єдиним пунктом перетину кордону до Польщі є "Брест-Тересполь".

У разі необхідності подорожі авіасполученням, пасажири повинні звернутися за виїзною візою до міністерства внутрішніх справ Білорусі, додали в МЗС Франції.

Крім того, у повідомленні йдеться, що у зв'язку зі збройним наступом Росії на Україну та закриттям білоруського повітряного простору, "всі поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються".

США закликали громадян покинути РФ

Напередодні, 12 лютого, посольство США у Росії закликало своїх громадян на території РФ терміново залишити країну через непередбачувані наслідки вторгнення в Україну.

У дипустанові попередили про ризик переслідування та затримання громадян США російськими органами державної безпеки, обмежені можливості Посольства щодо надання допомоги громадянам США в Росії, а також про загрозу тероризму.

Крім того, після оголошення мобілізації у вересні 2022 року РФ може відмовлятися визнавати подвійне громадянство і призивати їх до армії, а також відмовляти таким особам у доступі до консульської допомоги США, зазначили на сайті посольства.

Читайте також: Польща закриває ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Чого чекати з Білорусі? - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.diplomatie.gouv.fr
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Будівля посольства Франції у Мінську

МЗС Франції закликає своїх громадян покинути Білорусь

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Рінат Ахметов

Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Економіка2 год. тому
Руйнування у турецькому місті Антак'я внаслідок землетрусу

Недоліки при будівництві - причина руйнувань у Туреччині

Недоліки при будівництві - причина руйнувань у Туреччині

Катастрофи4 год. тому
Cобака Міжнародної пошуково-рятувальної служби Німеччини (ISAR) в місті Газіантеп

Час роботів ще не настав, людей поки рятують собаки

Час роботів ще не настав, людей поки рятують собаки

Катастрофи4 год. тому
Наслідки потужного землетрусу в Туреччині, фото 10 лютого

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Катастрофи10 лютого 2023 р.
Портрет президента України Володимира Зеленського під час виступу в Європарламенті 9 лютого 2023 року

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

Політика10 лютого 2023 р.
Танки Leopard-1 на складах одного з підприємств німецького ВПК

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
На головну сторінку