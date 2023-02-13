МЗС Франції закликає своїх громадян покинути Білорусь

Франція не рекомендує своїм громадянам здійснювати поїздки в Білорусь, а також закликає усіх, хто перебуває там, без зволікань виїжджати через Литву, Латвію та Польщу.

Міністерство закордонних справ Франції закликає громадян негайно покинути Білорусь автомобільним транспортом через прикордонні переходи з Латвією, Литвою та Польщею, йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок, 13 лютого.

Зазначається, що кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими, а єдиним пунктом перетину кордону до Польщі є "Брест-Тересполь".

У разі необхідності подорожі авіасполученням, пасажири повинні звернутися за виїзною візою до міністерства внутрішніх справ Білорусі, додали в МЗС Франції.

Крім того, у повідомленні йдеться, що у зв'язку зі збройним наступом Росії на Україну та закриттям білоруського повітряного простору, "всі поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються".

США закликали громадян покинути РФ

Напередодні, 12 лютого, посольство США у Росії закликало своїх громадян на території РФ терміново залишити країну через непередбачувані наслідки вторгнення в Україну.

У дипустанові попередили про ризик переслідування та затримання громадян США російськими органами державної безпеки, обмежені можливості Посольства щодо надання допомоги громадянам США в Росії, а також про загрозу тероризму.

Крім того, після оголошення мобілізації у вересні 2022 року РФ може відмовлятися визнавати подвійне громадянство і призивати їх до армії, а також відмовляти таким особам у доступі до консульської допомоги США, зазначили на сайті посольства.

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