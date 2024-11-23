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МЗС Франції: Київ може бити по території РФ ракетами SCALP

Дмитро Шварц
23 листопада 2024 р.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС підтвердив, що Україна отримала дозвіл на удари ракетами SCALP по території РФ.

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Ракета SCALP/Storm Shadow
За словами очільника МЗС Франції, Україна може бити ракетами SCALP по території РФ "в логіці самооборони"Фото: Lewis Joly/AP Photo/File/picture alliance

Україна може завдавати ударів по території Росії французькими ракетами дальнього радіусу дії SCALP "в логіці самооборони". Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС, уривки з якого були опубліковані в суботу, 23 листопада. 

"Принцип встановлено... наші меседжі президенту Зеленському були добре прийняті", - сказав він. Водночас міністр не став підтверджувати, чи була вже використана французька далекобійна зброя для ударів по території Росії.

Франція не відкидає участі своїх солдатів у війні

Барро, який провів переговори з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі в Лондоні в п'ятницю, заявив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні, розв'язаній Росією, а також "не встановлювати і не висловлювати "червоні лінії".

На запитання, чи може це означати навіть участь французьких військ у бойових діях, він відповів: "Ми не відкидаємо жодного варіанту".

"Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближчою до Європи", - сказав Барро.

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Париж відкритий до надання Україні запрошення приєднатися до НАТО

У цій розмові міністр закордонних справ Франції також прокоментував перспективи щодо запрошення України приєднатися до НАТО, про яке неодноразово просив президент Володимир Зеленський. "Ми відкриті для надання запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями і союзниками, а також друзями і союзниками України, ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій", - сказав він.

Барро воднчоас припустив, що західним країнам доведеться збільшити суму, яку вони витрачають на оборону: "Звісно, нам доведеться витрачати більше, якщо ми хочемо зробити більше, і я думаю, що ми повинні прийняти ці нові виклики".

Раніше французьке видання Le Figaro писало, що після рішення президента СЩА Джо Байдена Франція та Великобританія зняли зі Збройних сил України заборону на удари вглиб території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow

У міністерстві закордонних справ Франції тоді прямо не підтвердили цю інформацію. 

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