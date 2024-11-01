МЗС хоче допомоги держави-покровительки для українців у РФ

На конференції з повернення полонених одна з держав висловила готовність стати державою-покровителькою для України. Раніше Дмитро Лубінець заявляв, що Україна вела відповідні перемовини з Туреччиною і Швейцарією.

У межахміністерської конференції в Монреалі, присвяченої поверненню полонених і депортованих українців, одна із країн висловила готовність стати державою-покровителькою для України під час війни проти Росії, повідомило міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 1 листопада.

"За підсумками переговорів одна з держав висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Згідно з Женевськими конвенціями, "держава-покровителька" - це держава, що не є стороною конфлікту, яка призначається однією зі сторін конфлікту для представництва її інтересів і визнана супротивною стороною.

Її представники можуть здійснювати низку функцій, пов'язаних із наглядом за належним поводженням із військовополоненими та мирним населенням на окупованих територіях. Зокрема, представники держави-покровительки повинні отримувати доступ до військовополонених, евакуації дітей, надавати консульські послуги тощо.

Сибіга не уточнив, яка сама країна готова взяти на себе функції "держави-покровительки". Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україна вела відповідні перемовини з Туреччиною і Швейцарією.