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МЗС хоче допомоги держави-покровительки для українців у РФ

Степан Смишляєв
1 листопада 2024 р.

На конференції з повернення полонених одна з держав висловила готовність стати державою-покровителькою для України. Раніше Дмитро Лубінець заявляв, що Україна вела відповідні перемовини з Туреччиною і Швейцарією.

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Людина за гратами
Задля допомоги полоненим українцям у РФ МЗС хоче домовитися про призначення держави-покровителькиФото: Getty Images/AFP/M. Abed

У межахміністерської конференції в Монреалі, присвяченої поверненню полонених і депортованих українців, одна із країн висловила готовність стати державою-покровителькою для України під час війни проти Росії, повідомило міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 1 листопада.

"За підсумками переговорів одна з держав висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Згідно з Женевськими конвенціями, "держава-покровителька" - це держава, що не є стороною конфлікту, яка призначається однією зі сторін конфлікту для представництва її інтересів і визнана супротивною стороною.

Її представники можуть здійснювати низку функцій, пов'язаних із наглядом за належним поводженням із військовополоненими та мирним населенням на окупованих територіях. Зокрема, представники держави-покровительки повинні отримувати доступ до військовополонених, евакуації дітей, надавати консульські послуги тощо.

Сибіга не уточнив, яка сама країна готова взяти на себе функції "держави-покровительки". Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україна вела відповідні перемовини з Туреччиною і Швейцарією.

 

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