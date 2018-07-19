Михайло Єжель - екс-міністр оборони України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Єжель".

Михайло Єжель обіймав посаду міністра оборони України за часів президентства Віктора Януковича. В Україні Єжеля звинувачують у зловживанні владою і підриві обороноздатності країни. Михайло Єжель переховується в Білорусі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.