 Михайло Єфремов відмовився в суді визнати провину в смертельній ДТП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2020

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Новини

Михайло Єфремов відмовився в суді визнати провину в смертельній ДТП

Російський актор Михайло Єфремов не визнав у суді свою провину в смертельній аварії, пославшись на те, що нічого не пам'ятає. Суд відмовився визнати потерпілою цивільну дружину загиблого в цій ДТП.

Михайло Єфремов з адвокатом у суді

Михайло Єфремов з адвокатом у суді

Актор Михайло Єфремов, який постав перед судом за звинуваченням у ДТП зі смертельним результатом, відмовився визнати свою провину. "Я нічого не пам'ятаю. Ні, не визнаю", - заявив Єфремов у середу, 5 серпня, в перший день розгляду кримінальної справи в Пресненському суді Москви.

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При цьому адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що у захисту є достовірна інформація про те, що сторона потерпілих має намір залучити до справи підготовлених свідків і тим самим фальсифікувати докази, передає агенція "Інтерфакс". Раніше Пашаєв заявляв, що захисту невідомо, чи керував артист автомобілем під час зіткнення.

Суд відхилив клопотання цивільної дружини загиблого

На початку засідання суд не визнав потерпілою цивільну дружину загиблого Сергія Захарова, відхиливши її клопотання.

Незабаром після аварії, яка сталася в центрі Москви 8 червня, Михайло Єфремов визнав свою провину, проте згодом відмовився від цього. Його адвокат заявив, що саме він переконав актора піти на цей крок, тоді як сам Єфремов готовий понести покарання у вигляді позбавлення волі.

Увечері 8 червня на Садовому кільці в Москві Єфремов на джипі Grand Cherokee вилетів на зустрічну смугу і врізався в "Ладу" з фургоном. Її водій, кур'єр інтернет-магазину Захаров помер у лікарні. Експертиза показала, що актор був нетверезим. Низка ЗМІ писала, що на першому допиті він насилу висловлював свої думки. Акторові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

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