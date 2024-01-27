МВС Росії оголосило в розшук письменника Бориса Акуніна

Російського письменника Бориса Акуніна, визнаного раніше в РФ "іноагентом" та внесеного до переліку "терористів і екстремістів", зокрема, й за участь у заходах зі збору коштів для ЗСУ, тепер оголосили у розшук.

До бази федерального розшуку міністерства внутрішніх справ Росії додали письменника Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі), повідомило видання "Медиазона" в п'ятницю, 26 січня.

З 2014 року Акунін живе в Лондоні. Він неодноразово виступав із критикою політики російської влади і особисто президента країни Володимира Путіна, публічно засудивши анексію Криму і війну Росії проти України.

Після початку війни Росії проти України твори Акуніна зазнали інтенсивного цензурного тиску в РФ. Його ім'я було видалено з афіш вистав, поставлених за його п'єсами, а деякі театри скасували і самі вистави. У середині грудня 2023 року видавництво "АСТ" оголосило, що призупиняє розповсюдження книг письменника. Призупинка продажів сталася і в мережі магазинів "Читай-город - Буквоед". Російські силовики приходили з обшуком до московського видавництва "Захаров", яке видає книги Акуніна.

Росфінмоніторинг вніс письменника Бориса Акуніна до переліку "терористів і екстремістів" 18 грудня. Незабаром після того Слідчий комітет РФ повідомив, що стосовно письменника порушено кримінальну справу за статтями про "фейки" про російські збройні сили і про публічне виправдання тероризму.

Акунін в РФ - "іноагент", "екстреміст" і учасник збору коштів для ЗСУ

12 січня міністерство юстиції РФ внесло Бориса Акуніна до реєстру "іноземних агентів". Крім нього, в оновленому списку значилися автор Telegram-каналу Moscow Calling Андрій Куршин, журналіст "Новой газеты" Олександр Мінкін і колишній муніципальний депутат із республіки Марій Ел Антон Соколов.

У відомстві також заявили, що всі, крім Мінкіна, нібито "поширювали недостовірні відомості, спрямовані на формування негативного образу Російської Федерації та її збройних сил". Щодо конкретно Акуніна мін'юст, зокрема, заявив, що письменник "брав участь у заходах зі збору коштів на підтримку ЗСУ".

Борис Акунін висловив здивування у зв'язку з його включенням до реєстру "іноагентів". "Пишуть, що мене сьогодні оголосили іноагентом. Це мене-то, терориста й екстреміста?! Відчуваю себе бен Ладеном, якому виписали тікет за неправильну парковку", - написав він тоді у своєму Telegram-каналі.

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