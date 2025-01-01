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МВС: Рятувальна операція в Києві триває, умови - складні

Дмитро Шварц
1 січня 2025 р.

У Києві ввечері 1 січня триває рятувальна операція після атаки Росії в новорічний ранок. За останніми даними, двоє людей загинули, шестеро постраждали, серед них двоє вагітних.

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Пошкоджений будинок у Києві, 1 січня 2025 року
Пошкоджений будинок у Києві, 1 січня 2025 рокуФото: Oksana Johannesson/AP Photo/picture alliance

У Києві у середу, 1 січня, триває рятувальна операція після атаки Росії в новорічний ранок.

"Рятувальна операція триває у складних умовах - обвалилися сходові клітки. Наразі залучені всі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка", - повідомили в міністерстві внутрішніх справ України ввечері .

В МВС також підтвердили загибель двох людей та дані про шістьох постраждалих внаслідок атаки. Серед поранених - двоє вагітних жінок. "Росія вкотре показує своє звірине лице та намір вбивати наших громадян", - ідеться в повідомленні МВС у Telegram.

Ukraine Folgen eines russischen Drohnenangriffs in Kiew
Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

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Нагадаємо, вранці 1 січня російські дрони атакували столицю України. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, цілилися вони саме по центру міста. За його даними, центр атакували щонайменше чотири дрони. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила що пошкоджень дістали житлові будинки в Печерському та Святошинському районах Києва. На Печерську також ліквідовували пожежу на покрівлі адміністративної будівлі площею 200 квадратних метрів - ймовірно, ішлося про займання на одному з корпусів Національного банку. Про пошкодження будівлі заявили й у Національній спілці письменників України. 

Ukraine Folgen eines russischen Drohnenangriffs in Kiew
Фото: State Emergency Service of Ukraine
Ukraine Folgen eines russischen Drohnenangriffs in Kiew
Фото: State Emergency Service of Ukraine/AFP
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