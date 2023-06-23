МВС проведе навчання на випадок аварії на ЗАЕС

Міністерство внутрішніх справ вже розгорнуло роботу штабів та готує проведення навчань на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС, повідомив очільник відомства Ігор Клименко.

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) розгорнуло роботу штабів та готується до проведення навчань з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацюванням обставин, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у п'ятницю, 23 червня.

"Ми пильно стежимо за радіаційним фоном. Техніка готова, спеціалісти готові до різних сценаріїв розвитку подій", - написав Клименко в Telegram.

Міністр нагадав основні правила для українців, як діяти у разі підвищення радіаційного фону:

- не виходити на вулицю;

- у помешканні зачинити вікна та перекрити вентиляцію;

- обов’язково стежити за офіційними повідомленнями Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поліції та місцевої влади;

- не панікувати.

Між тим, в міністерстві охорони здоров'я також оприлюднили перелік порад у разі радіаційної аварії.

Серед них – перебувати в укриттях або інших закритих приміщеннях, стежити за офіційними повідомленнями влади, знезаразити себе, обережно знявши верхній шар одягу, помитися, одягти чистий одяг, вживати лише бутильовану води, їжу з холодильника, морозильної камери або таку, що зберігалася в герметичних контейнерах.

У МОЗ зауважили, що приймати йодид калію без вказівки влади чи ДСНС - недоцільно і небезпечно.

"Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію наперед без потреби - недопустимо. Це може нашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - поінформували в МОЗ.

Зеленський попереджав про підготовку РФ теракту на ЗАЕС

Днями президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Росією терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з викидом радіації. У Москві заперечили слова Зеленського, назвавши їх "брехнею".

20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що російські окупаційні війська додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема охолоджувач. За словами Буданова, якщо росіяни виведуть охолоджувач із ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність "значних проблем".

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