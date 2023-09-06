МВС: Кількість жертв у Костянтинівці зросла

У Костянтинівці завершили пошуково-рятувальну операцію. За даними МВС України, кількість загиблих від обстрілу Росією зросла до 17.

У Костянтинівці на Донеччині завершено пошуково-рятувальну операцію після артилерійського обстрілу російською армією, повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення", - написав він ввечері середи, 6 вересня.

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Раніше цього дня близько 14:00 за київським часом, Росія вчинила артилерійський обстріл середмістя Костянтинівки. Під обстріл потрапив місцевий ринок. За даними прокуратури, на місці обстрілу пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку, вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

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Раніше цього дня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. У ніч на 6 версеня Росія атакувала Україну 33 ракетами та дронами. Протиповітряній обороні не вдалося збити 10 безпілотників. На Одещині внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства в Ізмаїльському районі.