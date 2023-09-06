  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

МВС: Кількість жертв у Костянтинівці зросла

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

У Костянтинівці завершили пошуково-рятувальну операцію. За даними МВС України, кількість загиблих від обстрілу Росією зросла до 17.

https://p.dw.com/p/4W1ra
Наслідки удару Росії по ринку у середмісті Костянтинівки
Наслідки російського артобстрілу ринку в КостянтинівціФото: Volodymyr Zelenskiy/Telegram/REUTERS

У Костянтинівці на Донеччині завершено пошуково-рятувальну операцію після артилерійського обстрілу російською армією, повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення", - написав він ввечері середи, 6 вересня.

Читайте також: Обстріл Костянтинівки: під завалами досі перебувають люди

Раніше цього дня близько 14:00 за київським часом, Росія вчинила артилерійський обстріл середмістя Костянтинівки. Під обстріл потрапив місцевий ринок. За даними прокуратури, на місці обстрілу пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку, вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів. 

Читайте також: Удар РФ по Костянтинівці: вбито шестеро цивільних

Раніше цього дня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. У ніч на 6 версеня Росія атакувала Україну 33 ракетами та дронами. Протиповітряній обороні не вдалося збити 10 безпілотників. На Одещині внаслідок атаки загинув працівник аграрного підприємства в Ізмаїльському районі.

Герої тилу: як рятувальники ДСНС шукають людей у завалах

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

t.me
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки удару Росії по ринку у середмісті Костянтинівки

МВС: Кількість жертв у Костянтинівці зросла

Конфлікти6 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Паспортний контроль в одному з німецьких аеропортів

Електронні "візи" для в'їзду в ЄС: чого чекати

Електронні "візи" для в'їзду в ЄС: чого чекати

Закон і право6 вересня 2023 р.
Попри повернення обов'язкового е-декларування в Україні той, хто сподівався на відновлення прозорості в питанні статків держслужбовців, буде розчарований

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Корупція5 вересня 2023 р.
Президенти Туреччини й Росії Ердоган і Путін на переговорах у Сочі, 4 вересня 2023 року

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Політика5 вересня 2023 р.
Виставка у фойє університету імені Гумбольдта

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Конфлікти5 вересня 2023 р.
external

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Конфлікти5 вересня 2023 р.05:20 хв.
external

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

Конфлікти5 вересня 2023 р.03:59 хв.
На головну сторінку