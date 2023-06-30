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МВФ спрямовує Україні 890 мільйонів доларів кредиту

Павло Мильников | Ольга Журавльова
2 год. тому

МВФ у рамках механізму розширеного фінансування виділить Україні другий транш фінансової допомоги на 890 мільйонів доларів.

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Логотип МВФ
Логотип МВФФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Україна зможе негайно отримати близько 890 мільйонів доларів (818 мільйонів євро) в рамках механізму розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ), йдеться у повідомленні на сайті фонду 29 червня.

Як зазначено, виконавча рада МВФ завершила у четвер перший огляд механізму розширеного фінансування (EFF) для України. "Підсумки першого огляду дають змогу владі негайно отримати суму в розмірі 890 млн доларів, які будуть спрямовані на підтримку бюджету", - йдеться в повідомленні МВФ.

У фонді зазначили, що українська влада домоглася "значного прогресу" у виконанні зобов'язань щодо реформ у "складних умовах". "Українська економіка поступово відновлюється, але ризики надзвичайно високі і зберігається виключно висока невизначеність. Після різкого спаду 2022 року економічна активність виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, водночас зростання збільшилося до 1-3 відсотків 2023 року в міру відновлення внутрішнього попиту. Інфляція сповільнюється, резерви зростають, а валютний ринок залишається стабільним", - ідеться в повідомленні МВФ.

У фонді при цьому попередили, що розвиток ситуації на полі бою, як і раніше, залишається основним фактором ризику для України.

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Найбільший з початку війни кредит Україні

У березні цього року МВФ затвердив чотирирічний пакет фінансування України в розмірі 15,6 мільярда доларів, що стало частиною загального пакета підтримки на 115 мільярдів доларів. Перший транш становив 2,7 мільярда доларів. Цей кредит став найбільшим для України з моменту російського вторгнення і першим, схваленим МВФ для країни, на території якої ведуться бойові дії.

Кошти покликані підтримати фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність України, сприяти її економічному відновленню, а також зміцненню інституцій для довгострокового повоєнного зростання і прагненням Києва на шляху до вступу в ЄС.

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