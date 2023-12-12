МВФ оприлюднив умови наступного траншу для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у понеділок, 11 грудня, оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Згідно з цим документом, Україна взяла на себе низку зобов'язань, щоб отримати наступні транші від фонду. Так, до кінця грудня 2023 року Україна має виконати одразу три структурні маяки МВФ. По-перше, покращити управління державними інвестиціями, розробивши для цього дорожню карту. Також МВФ очікує на затвердження Національної стратегії доходів. "Ми очікуємо, що влада буде поступово скорочувати бюджетний дефіцит, що потребуватиме, зокрема, заходів із відновлення внутрішніх доходів. Ми очікуємо, що доходи зростуть на три-чотири процентних пункти ВВП. Ключовою ініціативою для досягнення цієї мети є Національна стратегія доходів", - цитує голову місії МВФ в Україні Гевіна Грея агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, стратегія являє собою конкретний комплексний план із поступового збільшення податкових надходжень, який включатиме заходи у сфері податкової політики, податкового адміністрування та митного адміністрування. Також до кінція грудня потрібно ухвалити зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти про підвищення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також, згідно з новим меморандумом , ще 14 маяків Україна має виконати протягом 2024 року. Зокрема, до липня забезпечити проведення відкритого і конкурентного конкурсу на 24 вакансії до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і призначити нових суддів. До кінця вересня завершити зовнішній аудит діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і надати звіт.

Також для зміцнення корпоративного управління на держпідприємствах на початку 2024 року має бути ухвалено законопроєкт №5593-д, який приведе систему корпоративного управління держпідприємствами у відповідність до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і пом'якшить бюджетні ризики.

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Оновлений меморандум має 12 нових структурних маяків

Як зауважив перший заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, оновлений меморандум має 12 нових структурних маяків. Серед них - перезапуск Бюро економічної безпеки (БЕБ) до кінця червня 2024 року. "І ще додався один перманентний структурний маяк про те, що всі банки у мажоритарній власності держави лишаються в управлінні мінфіну. А всі націоналізовані несистемні банки передати Фонду гарантування вкладів", - зазначив Железняк.

Також в оновленому меморандумі було перенесено терміни виконання двох маяків. Так, виконання програми кредитів "5-7-9" перенесли на кінець березня 2024 року, а маяк з оздоровлення банківського сектору - з кінця березня на кінець грудня 2024 року.

Загалом із 35 структурних маяків 13 - виконані вчасно, чотири - виконані зі зривом дедлайнів, два - перенесено строк, чотири - в процесі виконання, 12 - нові", підсумував Железняк.

МВФ застеріг від створення єдиного холдингу держкомпаній

Крім того, МВФ застеріг Україну від створення державного холдингу, що об'єднуватиме всі держпідприємства, оскільки вважає таке рішення передчасним з огляду на фінансові та потенційні ризики управління. Зазначається, що створення такого холдингу наразі є передчасним з огляду на фінансові та потенційні ризики управління.

"Натомість співробітники (Фонду) убачають сенс у вивченні варіантів зміцнення управління держпідприємствами за допомогою наявної програми реформування корпоративного управління держпідприємствами", - йдеться у меморандумі.

Нагадаємо, Україна отримала два транші кредиту від МВФ - 2,7 мільярда доларів і 890 мільйонів доларів. Очікується, що третій транш обсягом 881 мільйон доларів, про виділення якого у МВФ оголосили 11 грудня, надійде найближчими днями. Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України 15,6 мільярда доларів.