МВФ оприлюднив умови наступного траншу для України

Україна отримала від МВФ нові структурні орієнтири, які має виконати для отримання третього траншу. Йдеться про бюджетний кодекс, програму доступних кредитів "5-7-9", державну податкову та митну служби.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у п'ятницю, 7 липня, оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Згідно з цим документом, Україна взяла на себе низку зобов'язань, щоб отримати наступні транші від фонду. Так, до кінця вересня 2023 року Україна має виконати одразу два структурні маяки МВФ. По-перше, відновити дію статей Бюджетного кодексу, які дозволять підготувати середньострокове бюджетне планування, а також розробити боргову стратегію та обмеження ризиків за гарантіями. По-друге, розробити концепцію з пропозиціями щодо стримування потенційних фіскальних ризиків, пов'язаних з програмою доступних кредитів "5-7-9".

Також, згідно з новим меморандумом , ще два маяки Україна має виконати до кінця жовтня цього року. Так, державні податкова і митна служби мають розробити комплексні короткострокові та середньострокові плани дій, які будуть включені до загальної Національної стратегії доходів. Також до кінця жовтня має бути обрано і призначено наглядову раду "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ).

Решта 14 структурних маяків залишилися незмінними, за одним винятком. МВФ погодився надати додатковий час для ухвалення закону №8401 про повернення до довоєнного податкового режиму. Фонд розраховує на ухвалення закону до кінця липня.

Україна своєчасно виконала п'ять структурних маяків

У тексті документа йдеться також про те, що влада України досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за програмою EFF за складних обставин, виконавши всі постійно діючі та кількісні критерії ефективності, визначені до кінця квітня. "Всі структурні маяки, встановлені до кінця червня, також були виконані, в тому числі було прийнято другий пакет поправок до закону про державний бюджет України на 2023 рік, вдосконалено положення Бюджетного кодексу та завершено відповідний етап підготовки Національної стратегії доходів", - йдеться у меморандумі.

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Попри війну, виконання програми було високим, наголошують в МВФ. Водночас у документі говориться, що індикативні цілі щодо загального балансу бюджету та соціальних видатків не були досягнуті через вищі витрати на оборону та зміни методології здійснення соціальних виплат.

Рекордні золотовалютні резерви України

Тим часом за підсумками червня золотовалютні резерви України зросли на понад 4,5 відсотка і станом на 1 липня становлять майже 39 мільярдів доларів, повідомив Національний банк України (НБУ). Це рекордний показник за всю історію незалежності України, наголошує регулятор.

Зазнчається, що міжнародні резерви продовжували зростати завдяки "стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів". Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло майже 4,3 мільярда доларів, з яких левову частку склали макрофінансова допомога від ЄС та США.

Також від МВФ Україна отримала другий транш кредиту від МВФ у розмірі майже 890 мільйонів доларів. Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України 15,6 мільярда доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,7 мільярда доларів було надано одразу. Цей кредит став найбільшим для України з моменту російського вторгнення і першим, схваленим МВФ для країни, на території якої ведуться бойові дії.

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Загалом з початку повномасштабної війни Україна отримала від партнерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги на суму понад 170 мільярдів євро, зауважує агенція dpa.