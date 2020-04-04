МВФ очікує від України ухвалення змін до держбюджету

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна ухвалить зміни до державного бюджету на цей рік, пов'язані з поширенням коронавірусу. "Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення засад реструктуризації банків, і очікуємо на його остаточне ухвалення. Ми також очікуємо на ухвалення змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що постали внаслідок COVID-19", - заявив у суботу, 4 квітня, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. Він також закликав українську владу продовжувати роботу зі Світовим банком для забезпечення ефективного ринку землі.

Україна сподівається отримати від МВФ 5 мільярдів доларів

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна на переговорах з МВФ узгодила рамку доходів і дефіциту оновлюваного держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від фонду в держбюджет п'ять мільярдів доларів.

Міністр зазначив, що для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно узгодити меморандум і ухвалити у Верховній Раді останній пакет законів - про банки та зміни до держбюджету-2020. "Якщо цей пакет законів буде проголосовано, є сподівання, що ми отримаємо найближчим часом транш у бюджет", - сказав Марченко в ефірі каналу "Україна 24".

Засідання парламенту може відбутися наступного тижня

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися 8-9 квітня, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Прогнозую, що це може бути середа або четвер", - сказав він в ефірі телеканалу "Інтер". Він додав, що наразі триває робота над змінами до держбюджету України на 2020 рік та над пакетом законопроєктів про пільги для бізнесу.

Як повідомлялося, ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності дасть змогу Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування EFF МВФ обсягом майже вісім мільярдів доларів. Також можуть бути отримані макрофінансова допомога від ЄС на 500 мільйонів євро і кредит Світового банку на суму до одного мільярда доларів. Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні законопроект про банківську діяльність і ухвалила в цілому закон про ринок землі.