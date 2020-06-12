 МВФ надасть допомогу бідним країнам для боротьби з пандемією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

МВФ надасть допомогу бідним країнам для боротьби з пандемією

Бідним країнам виділять кошти з Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф, а також спишуть частину боргів. Це вже третій транш допомоги МВФ з початку пандемії COVID-19.

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд (МВФ) протягом наступних шести місяців надасть допомогу особливо бідним країнам за рахунок коштів Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф (ККРТ). Про це МВФ повідомив у понеділок, 5 квітня. Загалом допомогу отримають 28 країн, серед яких Афганістан, Ємен, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо. Вони отримають як фінансування, так і списання частини боргів.

Після початку пандемії МВФ вирішив звільнити від сплати за боргами протягом шести місяців 25 найбідніших країн світу. В жовтні 2020 року також був виділений ще один транш допомоги. Фонд не виключив можливості надання подальшої допомоги бідним країнам ще цього року, але поки остаточне рішення не ухвалено.

За рахунок цієї допомоги бідні країни мають боротися з пандемією, яка, як прогнозує МВФ, може ще більше посилити розрив між ними та розвинутими державами. Багаті європейські та азійські країни, як-от Японія, Китай, Сінгапур, Німеччина, Франція, Нідерланди, Швейцарія та Норвегія, пообіцяли надати в ККРТ 774 мільйони доларів.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що ЄС в цілому має зробити внесок у розмірі 183 мільйони євро. Вона закликала інші держави наслідувати цей приклад.

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