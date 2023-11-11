МВФ і Київ домовилися щодо траншу в 900 млн доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та влада України досягли угоди на експертному рівні про другий перегляд програми в рамках механізму розширеного кредитування, повідомляє МВФ на своєму сайті в п'ятницю, 10 листопада.

Зазначається, що Україна досягла цілей, визначених фондом на кінець вересня. Це відкриває шлях для розгляду Радою виконавчих директорів МВФ можливості виділити Києву транш у розмірі близько 900 мільйонів доларів, який є частиною механізму розширеного кредитування (EFF), йдеться у документі.

"У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов'язань у межах програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн доларів. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями", - написав у зв'язку з цим у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, у липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже 890 мільйонів доларів. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ.

Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України 15,6 мільярда доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,7 мільярда доларів було надано одразу. Цей кредит став найбільшим для України від початку повномасштабної війни Росії проти неї і першим, схваленим МВФ для країни, на території якої ведуться бойові дії.