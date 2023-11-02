Транш у 900 млн доларів: МВФ готує місію для України

Про підготовку Міжнародним валютним фондом місії для другого перегляду програми розширеного фінансування повідомив Денис Шмигаль після розмови з представником МВФ.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги Україні у розмірі приблизно 900 мільйонів доларів США. Про це у четвер, 2 листопада, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку (...) Торкнулися питання фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки", - додав Шмигаль у Telegram.

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Нагадаємо, у липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже 890 мільйонів доларів. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ.

Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України 15,6 мільярда доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,7 мільярда доларів було надано одразу. Цей кредит став найбільшим для України від початку повномасштабної війни Росії проти неї і першим, схваленим МВФ для країни, на території якої ведуться бойові дії.