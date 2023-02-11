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Музей Метрополітен в Нью-Йорку
Музей Метрополітен в Нью-ЙоркуФото: NDZ/STAR MAX/picture alliance
КультураСполучені Штати Америки

"Метрополітен" визнав Рєпіна та Айвазовського українцями

Анастасія Шепелева
22 хв. тому

На сайті музею мистецтва в Нью-Йорку художники Ілля Рєпін, Іван Айвазовський та Архип Куїнджі тепер вказані як українські митці.

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Музей мистецтва "Метрополітен" у Нью-Йорку (США) визнав Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі українськими, а не російськими художниками, про що свідчить сайт музею.

Так, у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), який експонується в галереї музею, тепер зазначено, що це робота українського художника Іллі Рєпіна. Пейзажист народився в Чугуєві тоді ще Харківської губернії. 

Так само робота з кораблем у місячному сяйві, яку написав мариніст Іван Айвазовський, який народився в Феодосії, тепер позначена як твір українського художника.

Крім того, робота "Червоний захід сонця" пейзажиста Архипа Куїнджі, який народився в передмісті Маріуполя, вказана як твір українця. Раніше музей представляв усіх трьох митців як вихідців з Росії.

Тепер на сайті музею навіть значиться інформація, що в березні 2022 року російські обстріли знищили Маріупольський художній музей імені Архипа Куїнджі.

Раніше цього тижня "Метрополітен" також змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російська танцівниця" на "Танцівниця в українському вбранні".

Музей "Метрополітен" - найбільший художній музей США, який володіє однією з найважливіших колекцій світового мистецтва.

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www.metmuseum.org
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