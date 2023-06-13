"Скіфське золото": музей у Амстердамі поки не вимагає оплати

Українська сторона вже сконтактувала з керівництвом археологічного музею Університету Амстердама - Музеєм Алларда Пірсона - щодо передачі "скіфського золота" Україні відповідно до рішення Верховного суду Нідердандів. Про це DW повідомили у пресслужбі Університету Амстердама у вівторок, 13 червня. "Домовленості щодо передачі будуть визначені у процесі консультацій з Україною", - підтвердила представниця пресслужби Кім Єнссен.

При цьому вона не дала прямої відповіді на запитання про суму за зберігання культурних цінностей, які перебували у сховищі музею майже 10 років. "Пріоритет наразі - обговорити з Україною те, як нам виконати рішення суду. Потім ми розглянемо питання оплати", - відповіла Єнссен.

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Артефакти з чотирьох кримських музеїв були виставлені в Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах в експозиції "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" у 2014 році після того, як вони експонувалися в німецькому Бонні. Після анексії Криму Росією між адміністрацією музею та Україною виникло непорозуміння щодо того, кому повертати ці об'єкти: музеям в окупованому Криму чи Києву.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї, контрольовані Росією, почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі у 2021 році ухвалив рішення на користь України. Проте російська сторона в особі "кримських музеїв" звернулися до Верховного суду Нідерландів, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. ЗМІ повідомляли, що для повернення "скіфського золота", українська сторона має відшкодувати музею Алларда Пірсона близько 100 тисяч євро за зберігання культурних об'єктів.