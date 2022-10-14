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Центральна мечеть та Кельнський собор
Центральна мечеть та Кельнський соборФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Мусульман Кельна вперше публічно закликають на молитву

Павло Мильников | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Муедзину центральної мечеті Кельна дозволили закликати на п'ятничні молитви через гучномовці.

https://www.dw.com/uk/musulman-kelna-vperse-publicno-zaklikaut-na-molitvu/a-63447060

Муедзин центральної мечеті Кельна в п'ятницю, 14 жовтня, вперше публічно закликає місцевих мусульман на молитву. Відповідну угоду підписали міська влада та Турецько-ісламський союз релігійних установ (DITIB).

Надалі такі заклики відбуватимуться в період з 12 до 15 години за місцевим часом, точний час залежить від положення сонця. Заклики передаватимуть через два гучномовці, спрямовані на подвір'я між мечеттю та адміністративною будівлею. Їхня тривалість не має перевищувати п'яти хвилин, а гучність - 60 децибел (на рівні розмовної мови).

Голова Центральної ради мусульман Німеччини Айман Мазієк (Aiman Mazyek) привітав нововведення. Заклик до молитви є невід'ємним елементом мусульманської віри і вже давно увійшов у повсякденне життя в деяких містах Німеччини, нагадав Мазієк виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. У DITIB назвали дозвіл "важливим кроком у сприйнятті мусульманських релігійних громад як частини суспільства".

Заклики до п'ятничної молитви лунали в найбільшій мечеті Кельна й раніше, проте їх можна було почути лише у внутрішньому дворику, пише кельнська газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Влада Кельна вказує на свободу віросповідання

У жовтні 2021 року в Кельні запустили дворічний проєкт, у межах якого мечеті використовують гучномовці для заклику до молитви. За даними міської влади, близько 10 із 35 мечетей виявили інтерес до проєкту, проте лише центральна мечеть Кельна подала заявку з необхідними документами.

Проєкт призвів до загальнонаціональних дебатів. Його критики, серед іншого, зазначали, що DITIB тісно пов'язаний з офіційною Анкарою. Кельнська влада, зі свого боку, вказує на свободу віросповідання у ФРН. За їхніми оцінками, 11 відсотків жителів міста з населенням понад мільйон людей сповідують іслам.

Де в Німеччині дозволені заклики муедзина до п'ятничних молитов?

Центральна мечеть Кельна не стала в Німеччині першою, яка отримала такий дозвіл. Публічні заклики муедзина до молитви можна почути приблизно в 30 громадах ФРН. Наприклад, у Дюрені (земля Північний Рейн - Вестфалія) це практикують уже з 1984 року.

У Німеччині немає єдиних вимог до таких виступів. Наприклад, в Ер-Еркеншвікку в Північному Рейні - Вестфалії заклики дозволені по п'ятницях з 12 до 14 години за місцевим часом і можуть тривати не більше 15 хвилин. У Дюрені муедзину дозволяється закликати до молитви тричі на день, у Раунгаймі (земля Гессен) - тільки по п'ятницях, причому тривалість заклику не може перевищувати чотирьох хвилин, проте у священний для мусульман місяць Рамадан у цьому місті дозволені щоденні заклики муедзина. Їхня гучність також варіюється від міста до міста.

В ісламській традиції муедзин зазвичай скликає правовірних на ритуальну молитву п'ять разів на день.

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У мечетях Кельна скликатимуть до молитви через гучномовці

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