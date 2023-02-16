  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Мюнхенська конференія
У "Баварському дворі" пройде Мюнхенська конференція з безпеки 2023Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Мюнхенська конференція-2023: чого чекати щодо України

Роман Гончаренко
15 хв. тому

Мюнхенська безпекова конференція майже збігається за часом з річницею вторгнення Росії в Україну. На відкритті виступить Володимир Зеленський, а головними темами стануть допомога Києву та роль Заходу у новому світі.

https://p.dw.com/p/4NZiA

Значення нинішньої Мюнхенської безпекової конференції, яка відкривається в п'ятницю, 17 лютого, і триватиме до 19 лютого, важко переоцінити. Головний західний форум із зовнішньої та безпекової політики проходить за кілька днів до першої річниці вторгнення Росії в Україну. Десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів зберуться у готелі Bayerischer Hof ("Баварський двір") та на інших майданчиках, щоб обговорити ситуацію у світі. Цьогорічна конференція стане прем'єрою для її нового голови - Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen), колишнього радника ексканцлера ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та колишнього глави місії Німеччини при ООН.

Читайте також: Глава Мюнхенської конференції виступає проти "червоних ліній" у допомозі Україні

Гойсґен чудово знає ситуацію в Україні, він був учасником переговорів щодо Донбасу у Мінську у 2015 році. На відміну від свого попередника Вольфґанґа Ішингера (Wolfgang Ischinger), нинішній глава форуму виступає з більш жорсткою критикою Росії та підтримує прохання Києва про постачання бойових літаків із країн НАТО. Уряд ФРН заявив, що про це не йдеться, принаймні - поки що.

Промова Зеленського у день відкриття конференції

Війна в Україні стане головною темою Мюнхенської конференції з перших хвилин. Форум відкриє президент України Володимир Зеленський, який, як очікується, виступить за допомогою відеозв'язку та відповість на запитання. У попередні роки Зеленський приїжджав до Мюнхена особисто, як і його попередники.

Мюнхенська конференція
Головна зала Мюнхенської конференції в лютому 2022Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Відразу після цього заплановано промову канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), а за ним - президента Франції Еммануеля Макрона. У цьому новизна, раніше політичні важкоатлети виступали в суботу.

Для Шольца це вже друга Мюнхенська конференція як глави уряду, але вона особливо важлива для нього на тлі анонсованого збільшення західної військової допомоги Києву, що включає німецькі танки "Леопард 2", та заяв про прагнення Берліна відігравати активнішу роль у гарантуванні безпеки в Європі. Після нападу Росії на Україну Шольца критикували за стриманість у питанні про постачання зброї Києву. Сьогодні Німеччина входить до трійки країн-лідерів.

Читайте також: Мюнхенська доповідь: Опитування - ядерний удар Росії не зупинить українців

Як очікується, у суботу основна увага буде прикута до виступів віцепрезидентки США Камали Харріс та британського прем'єра Ріші Сунака. Їхні країни - головні постачальники озброєнь в Україну, рік тому вони попередили Київ про майбутній напад та почали постачання, які допомогли Україні відбити перший удар.

Росію представляють опозиціонери

Крім того, у другий день форуму міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у панельній дискусії зі своїми колегами з Німеччини - Анналеною Бербок (Annalena Baebock) та США - Ентоні Блінкеном. Україну на конференції представляє, можливо, найбільша делегація за всю історію форуму, включаючи міністра оборони Олексія Резнікова та інших політиків.

Російської урядової делегації не буде, як і 2022 року. Раніше її традиційно очолював глава МЗС РФ Сергій Лавров. Цього разу на форум запрошено рекордну кількість російських опозиціонерів та активістів - від Гаррі Каспарова та Михайла Ходорковського до Дмитра Гудкова, Володимира Мілова, Юлії Навальної та Жанни Нємцової. Дискусія про майбутнє Росії запланована на пізній вечір суботи.

На Мюнхенській конференції не ухвалюються рішення, це дискусійний форум, але на полях і цього разу відбудуться двосторонні зустрічі.

Винищувачі як шанс звільнити Україну

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Christoph Heusgen, Vorsitzender Münchner Sicherheitskonferenz, im DW-Gespräch

Глава Мюнхенської конференції виступає проти "червоних ліній" у допомозі Україні

Глава Мюнхенської конференції виступає проти "червоних ліній" у допомозі Україні

Крістоф Гойсґен долучився до дискусії про постачання Україні винищувачів. В інтерв'ю DW він заявив, що керуватися у цьому питанні треба виключно військовою необхідністю.
Конфлікти13 лютого 2023 р.
Український військовий дивиться через вибоїну у стіні в Бахмуті, фото 27 січня 2023 року

Мюнхенська доповідь: Опитування - ядерний удар Росії не зупинить українців

Мюнхенська доповідь: Опитування - ядерний удар Росії не зупинить українців

Доповідь Мюнхенської конференції з безпеки різко змінила тон щодо Росії - та Китаю. Новою стала і відмова від соцопитування в Росії та проведення його в Україні, зокрема - про ядерні загрози РФ.
Конфлікти13 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пуск крилатих ракет "Калібр" корветом ВМФ РФ у Чорному морі (ілюстративне фото)

Нова атака РФ: ППО збила половину ракет, одна жінка загинула

Політика4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ситуація з біженцями в Німеччині

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Суспільство20 год. тому
Марія Альохіна (архівне фото)

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

Культура22 год. тому
Мюнхенська конференія

Мюнхенська конференція-2023: чого чекати щодо України

Мюнхенська конференція-2023: чого чекати щодо України

Політика15 хв. тому
Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Політика19 год. тому
external

"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі

"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі

Конфлікти21 год. тому02:50 хв.
Пошуково-рятувальні роботи в провінції Хатай

Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

Катастрофи23 год. тому
На головну сторінку