Підсумки Мюнхена: Європа готується до довгої війни в Україні

Іноді дрібні деталі символізують великі зміни. На Мюнхенській безпековій конференції (MSC), яка завершилася в неділю, 18 лютого, таких деталей було кілька. Президент України Володимир Зеленський уперше отримав у фешенебельному готелі Bayerischer Hof, де проходив форум, окрему кімнату для спілкування із лідерами інших країн. До цього він та його попередники ходили на зустрічі до інших, більш впливових політиків. Війна Росії проти України зробила його одним із головних учасників з посиленими заходами безпеки.

Ще один приклад - до масштабного вторгнення Росії в Україну глава російського МЗС Сергій Лавров приїжджав до Мюнхена щороку і виступав щосуботи, у головний день конференції, близько полудня. Тепер офіційних представників Москви до Мюнхена не запрошують, а умовне "вікно Лаврова" у програмі отримав головний дипломат Китаю Ван Ї. На нього чекають у Мюнхені і наступного року, це схоже на нову традицію провідної західної конференції, яка відзначила 60-й ювілей.

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Настрій на численних майданчиках був далеко не святковим, а балансував між тривогою, невпевненістю і закликами рятувати світоустрій, що тріщить по швах, і зміцнювати НАТО. Організатори опублікували доповідь з чи не найпесимістичнішим заголовком останніх років - Lose-Lose? (Програють усі?). За підсумками форуму чимало співрозмовників DW говорили, що знак питання можна прибрати.

Смерть Навального та взяття Авдіївки

Так, Україні дедалі гостріше не вистачає західних боєприпасів та озброєнь після того, як питання про нову допомогу виявилося заблокованим у конгресі США. На цьому тлі вже під час конференції прийшла новина про те, що українські війська залишили місто Авдіївку, передмістя Донецька. Увага світу та учасників форуму також прикута до військового протистояння Ізраїлю та радикального палестинського угруповання ХАМАС. Нарешті, у США ймовірний кандидат у президенти від республіканців, колишній глава Білого дому Дональд Трамп поставив під питання суть договору НАТО, заявивши, що не захищав би країни, які не виконують зобов'язання витрачати на оборону два відсотки ВВП. Таких чимало, серед них донедавна була і ФРН.

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Юлія Навальна виступила в Мюнхені Фото: Kai Pfaffenbach/AFP/Getty Images

За годину до відкриття триденної конференції прийшла новина про смерть у колонії найвідомішого російського опозиційного лідера Олексія Навального. Це викликало у російських та західних експертів та журналістів шок. Майже всі говорили про вбивство та звинувачували російську владу. Ім'я Навального лунало у виступах західних лідерів із першої до останньої хвилини. Незапланований виступ вдови політика Юлії Навальної став одним із емоційних моментів конференції. Зала майже хвилину аплодувала їй стоячи. Навальна закликала притягнути президента РФ Володимира Путіна та його оточення до відповідальності "за всі ті жахливі речі", які вони роблять із Росією та її родиною.

Смерть Навального стала головною темою і на дискусії про "майбутнє Росії". Так вийшло, що брали участь у ній лише жінки - правозахисниця Ірина Щербакова, дочка вбитого у 2015 році опозиціонера Бориса Нємцова Жанна та політологиня Катерина Шульман. Жанна Нємцова сказала, що "вбивство Олексія Навального - це акт залякування", а в історії Росії починається новий етап.

Шольц обіцяв підтримку Україні, доки без TAURUS

Згадав про Навального і президент України Володимир Зеленський, який вважав новину про його смерть сигналом Росії та Заходу. Зеленського теж зустрічали та проводжали оплесками, стоячи. Він звернувся до учасників англійською. Одна з головних тез, яка запам'яталася багатьом: "Не питайте Україну, коли закінчиться війна, а питайте себе, чому Путін досі може її продовжувати". Це був натяк на недостатні для Києва постачання зброї.

Олаф Шjльц уникав відповідей про ракети Taurus для України Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Західні лідери намагалися запевнити, що допомога відновиться. Про це говорила віцепрезидентка США Камалла Харріс та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який зробив війну РФ в Україні головною темою своєї промови. "Загроза з боку Росії є реальною", - сказав Щольц і закликав до збільшення витрат на оборону з метою стримування Москви. Загалом чимало німецьких газет вважали його виступ недостатньо яскравим. Багато хто звернув увагу, як Шольц двічі уникнув прямої відповіді на запитання, чи може Берлін передати Україні крилаті ракети TAURUS , про що Київ просить уже незабаром рік.

Один із важливих моментів конференції, про які говорив у тому числі канцлер, - Захід, НАТО не ведуть війну з Росією і не хочуть бути втягнутими до неї. У зв'язку з цим Шольц чітко заявив, що західні партнери "не відправляють своїх солдатів в Україну".

Європа готується до довгої війни в Україні

На тлі поганих новин із фронту у президента Зеленського були підстави їхати з Мюнхена зі стриманим оптимізмом. Перед візитом до столиці Баварії він підписав із Німеччиною та Францією угоди з безпеки, які передбачають довгострокову підтримку. На полях MSC німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про спільне виробництво артилерійських снарядів натовського калібру (155 мм) в Україні. Їх гостро не вистачає, а Україна не може виробляти сама.

Бракує таких снарядів та іншого озброєння поки що і на Заході, але ситуація змінюється. На форумі в Мюнхені було багато заяв про необхідність "збільшити виробництво" та "перейти від слів до дій". Була надзвичайно відверта дискусія про те, що цьому заважає - конкуренція на ринку озброєнь та "національна гордість". Чому зрушення відбуваються через два роки після російського вторгнення - питання відкрите, як і багато інших.

Намагаючися боротися з песимізмом, організатори та учасники форуму шукали "промінь надії". Багато промовців називали таким "променем" успіхи української армії у Чорному морі - фактичне зняття російської блокади зернового коридору, а також знищення кораблів Чорноморського флоту РФ.

Один із головних висновків Мюнхенської конференції не викликає сумнівів: Європа почала готуватися до довгої війни в Україні. І якщо рік тому про наслідки російської перемоги в Україні для світу говорили у кулуарах, тепер це стало темою дискусій на подіумі.