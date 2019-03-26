 MP-5 замість Калашникова: німецький виробник не веде жодних переговорів про продаж зброї Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

MP-5 замість Калашникова: німецький виробник не веде жодних переговорів про продаж зброї Україні

Німецький виробник Heckler & Koch не веде переговорів з Україною, повідомили DW в компанії. Раніше в Нацполіції заявляли про рішення закупити пістолети-кулемети MP5 на заміну автоматам Калашникова та іншій зброї з Росії.

Пістолет-кулемет MP5 німецького виробника Heckler & Koch

Пістолет-кулемет MP5 німецького виробника Heckler & Koch

У німецькій компанії Heckler & Koch повідомили, що не ведуть жодних переговорів з українською поліцією про продаж їй пістолетів-кулеметів MP5 чи якоїсь іншої зброї. Як сказав у розмові з DW речник компанії Флоріан Бокерманн (Florian Bokermann), з українською стороною "не було жодних переговорів, не кажучи вже про підписання контрактів".

DW.COM

Міністерство оборони ФРН поки не змогло вибрати нові гвинтівки для армії, оскільки жоден із представлених на тендері зразків не задовольнив вимоги. Планується замінити гвинтівки G36. (14.10.2018)

Приводом стали фотографії та відеокадри, на яких лівійські повстанці позували з німецькими рушницями G36. Вони нібито дістали зброю під час штурму резиденції Муаммара Каддафі. Як зброя потрапила до Лівії? (02.09.2011)

Крім того, він наголосив, що Heckler & Koch вже певний час дотримується у своїй діяльності так званої "стратегії зелених країн". Вона передбачає, що компанія постачає зброю лише у певні країни. Серед них, зокрема, країни ЄС та НАТО, наближені до НАТО країни чи ті, щодо яких німецький уряд має особливий інтерес з точки зору політики безпеки. Позаяк Україна до жодної з цих груп не належить, згідно з чинною політикою компанії укладання угоди з Києвом видається фактично неможливим, зазначив Бокерманн.

Нагадаємо, 25 березня українські ЗМІ поширили заяву голови Національної поліції України Сергія Князєва про те, що вироблене у Росії оснащення українських поліцейських, зокрема автомати Калашникова та пістолети ТТ і Макарова, мають бути на 90 відсотків замінені на пістолети-кулемети MP5 виробництва німецької компанії Heckler & Koch. "Уже прийнято рішення про закупівлю німецьких пістолетів-кулеметів MP5, якими буде забезпечний кожен патрульний наряд", - сказав він в інтерв'ю газеті "Сегодня".

DW направила запит до Національної поліції України з проханням прояснити ситуацію, однак на момент публікації цього повідомлення жодної відповіді не отримала.

Дивитись відео 01:44

Стрункий та не надто усміхнений? Яким має бути справжній поліцейський?

Дивитись відео 02:01

Нова поліція: поодинокі рецидиви чи провал реформи?

Аудіо й відео до теми

Стрункий та не надто усміхнений? Яким має бути справжній поліцейський?  

Нова поліція: поодинокі рецидиви чи провал реформи?  

Реклама

Докладно

Сьогодні в Німеччині люди з синдромом Дауна можуть жити повноцінним життям

Старішати з синдромом Дауна

Сьогодні люди з синдромом Дауна в Німеччині спокійно доживають до 60 років і більше та часто мають повноцінне життя.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  