 Можливість зустрічі Кулеби і Лаврова 10 березня в Анталії опрацьовується - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Можливість зустрічі Кулеби і Лаврова 10 березня в Анталії опрацьовується - МЗС

Росія 12-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 7 березня.

Symbolbild Russland Ukraine

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини 7 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями понеділка, 7 березня з 14.00 (час київський) 

++14.11++

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив на брифінгу, що за минулу добу війська РФ не змогли просунутись на жодній ділянці фронту. "Навпаки, за попередніми даними, які потребують ще уточнення, Збройні сили України звільнили місто Чугуїв на Харківщині, перед яким знаходиться важливий воєнний аеродром", - сказав він.

++14.00++

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Росії Сергій Лавров можуть зустрітися особисто 10 березня в Анатлії (Туреччина). Спершу про це повідомив глава турецького міністерства закордонних справ (МЗС) Мевлют Чавушоглу. Як повідомляють російські ЗМІ, в МЗС РФ підтвердили цю інформацію. "Можливість такої зустрічі опрацьовується", - сказав DW речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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Докладно

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