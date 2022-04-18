Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено

Громадянам України, які хочуть перетнути державний кордон, подовжили можливість зробити це за внутрішнім паспортом. Про це ввечері понеділка, 18 квітня, повідомляється на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

"Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Таке рішення ухвалено з огляду на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)", - йдеться в повідомленні.

Це рішення поширюється на всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують, наголосили в відомстві. Щодо виїзду за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, то він здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини у разі відсутності паспорта громадянина України, нагадали чиновники.

"В окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про те, що українські прикордонники перестали пускати за межі держави громадян, які не мають закордонного паспорта. Винятки допускалися лише для тих громадян, які прямували з регіонів, де тривають бойові дії.

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