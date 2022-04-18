 Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Можливість перетину держкордону за внутрішнім паспортом подовжено

З огляду на нинішню воєнну ситуацію, громадянам України подовжено можливість перетину кордону за внутрішнім українським паспортом, повідомили в Держприкордонслужбі.

Перетинати кордон поки що можна і без українського закордонного паспорта

Перетинати кордон поки що можна і без українського закордонного паспорта

Громадянам України, які хочуть перетнути державний кордон, подовжили можливість зробити це за внутрішнім паспортом. Про це ввечері понеділка, 18 квітня, повідомляється на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

"Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Таке рішення ухвалено з огляду на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)", - йдеться в повідомленні.

Це рішення поширюється на всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують, наголосили в відомстві. Щодо виїзду за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, то він здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини у разі відсутності паспорта громадянина України, нагадали чиновники.

"В окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про те, що українські прикордонники перестали пускати за межі держави громадян, які не мають закордонного паспорта. Винятки допускалися лише для тих громадян, які прямували з регіонів, де тривають бойові дії.

Читайте також: МВС: Німеччина прийме всіх біженців з України незалежно від національності

Дивитись відео 28:33

Поверніть мені моє життя. Історія української біженки в Німеччині (09.04.2022)

DW.COM

Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна

Росія вже кілька років активно роздає свої паспорти мешканцям ОРДЛО. Саме захистом своїх громадян Москва обґрунтовує втручання в політику інших країн. Як Україна може протидіяти російській паспортизації?  

Реклама

Докладно

Зруйнований будинок у спальному районі Києва, 14 березня

Компенсація за знищене житло в Україні: що вже можна зробити

Рада поки готує закон про компенсацію за пошкоджене житло, проте фіксувати втрати і повідомляти про них треба зараз.  

Поліцейські перекрили в'їзд до одного з тунелів у Шанхаї

Локдауни в Китаї полегшать ЄС відмову від нафти та газу з РФ

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР.  