В Україні фіксують новий субваріант "Омікрону" - "Дженні"

З початку року в п'ятьох областях виявили дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" - JN.1, який називають "Дженні", кажуть у МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомило у вівторок, 23 січня, що в країні виявили випадки захворювання новим субваріантом штаму коронавірусу "Омікрон". Як вказують у відомстві, йдеться про субваріант JN.1, який ще називають "Дженні".

Загалом з початку року по країні зареєстрували вже дев'ять випадків захворювання. "Три випадки вірусу виявили на Сумщині, по два випадки у Волинській та Черкаській областях та по одному у Рівненській і Запорізькій областях", - повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

Серед захворілих в Україні лише одна із дев'яти людей мала два щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів - 27-73 роки, кажуть у відомстві.

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"Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді - тобто швидше вражає ослаблений імунітет, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, слова якого наводяться в повідомленні.

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Щодо субваріанту JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19 захищають від нього, запевнили в відомстві та ще раз закликали населення вакцинуватися від коронавірусу.

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