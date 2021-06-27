МОЗ України пропонує самоізоляцію для невакцинованих, які в'їжджають в країну

Міністерство охорони здоров'я України пропонує зобов'язати всіх невакцинованих осіб, які в'їжджають до України, відбувати 14 днів самоізоляції. Цей термін можна скоротити до семи днів за умови наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Про це повідомив у понеділок, 19 липня, Офіс президента України (ОП) за підсумками щотижневої селекторної наради.

МОЗ пропонує посилити контроль при перетині кордону України у зв’язку з поширенням у Європі та світі випадків інфікувань COVID-19, зокрема дельта-варіантом вірусу, пояснили в ОП. Від самоізоляції пропонуються звільнити українців до 18 років і осіб, які виїхали з країни до набуття постановою чинності.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску, щоб усі охочі могли вакцинуватися.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за минулий тиждень уперше за кілька місяців в Україні зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19 - до 3460. Це на 253 більше, ніж тижнем раніше.

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Зараз іноземцям, які прибувають до України, необхідно мати при собі негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на коронавірус, проведеного не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Замість цього також можна показати документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, які ВООЗ внесла до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

На початку липня через поширення дельта-варіанту вірусу Україна запровадила експрес-тестування для осіб, які прибувають із Індії, Великобританії, РФ та Португалії.

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