 МОЗ: Цього року в Україні проведуть 300 трансплантацій кісткового мозку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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Новини

МОЗ: Цього року в Україні проведуть 300 трансплантацій кісткового мозку

До квітня 2020 року такі операції хворим на рак в Україні не робили. Вартість однієї операції за кордоном становить близько 150 тисяч євро.

300 трансплантацій кісткового мозку планують здійснити в 2021 року в Україні, архівне фото

300 трансплантацій кісткового мозку планують здійснити в 2021 року в Україні, архівне фото

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України заявило, що в 2021 році передбачено проведення 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. Про це йдеться в повідомленні міністерства у четвер, 15 квітня. Зазначається, що МОЗ виділило відповідні кошти на ці операції в межах реалізації пілотного проєкту з розвитку трансплантації.

На сьогодні в Україні вже зроблено 60 трансплантацій, з них 50 - аутологічні трансплантації кісткового мозку та 10 - алогенні, зазначив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко. Він додав, що, зокрема, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" проведено 3 алогенні трансплантації кісткового мозку, що стало можливим завдяки активній співпраці України з міжнародними реєстрами донорів кісткового мозку. Це, за словами представника МОЗ, значно поліпшить можливість виконання таких операцій для дітей і в майбутньому для дорослих.

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Нагадаємо, вперше трансплантацію кісткового мозку в Україні здійснили у квітні 2020 року. До того часу усі такі дороговартісні операції для хворих на рак проводили тільки за кордоном. Вартість такої операції у закордонних лікарнях становить від 100 тисяч євро. Як повідомили у МОЗ, нині в пілотному проєкті з розвитку трансплантації в Україні шість лікувальних установ проводять трансплантацію кісткового мозку: Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", Національний інститут раку, Київський центр трансплантації кісткового мозку, Черкаський обласний онкологічний диспансер, Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України та Київський обласний онкологічний диспансер.

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