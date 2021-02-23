МОЗ пояснив вибір компанії, яка реєструвала вакцину Сovishield

Державну реєстрацію індійської вакцини Covishield в Україні здійснила компанія "Грейс оф год", яку обрав виробник препарату - фармпідприємство Serum Institute of India. Про це у п'ятницю, 26 лютого, повідомили в українському міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) у відповідь на запит DW.

"ТОВ "Грейс оф год" є юридичною особою, уповноваженим представником виробника - компанії Serum Institute of India. Визначення ТОВ "Грейс оф год" заявником та власником реєстраційного посвідчення на вакцину є рішенням Serum Institute of India, на яке українська сторона не може впливати", - йдеться у відповіді міністерства.

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Закупівельником і постачальником вакцини Covishield при цьому є уповноважена українським урядом міжнародна організація Crown Agents. У відповіді МОЗ також зазначається, що відповідальність за ефективність, безпеку та якість лікарського засобу, відповідно до чинного законодавства, несе саме власник реєстраційного посвідчення або уповноважений представник.

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Відповідно до інформації Держреєстру лікарських засобів, раніше Serum Institute of India напряму реєстрував в Україні свої препарати. У випадку з вакциною Covishield заявником виступило ТОВ "Грейс оф год". Ця компанія зареєстрована в Україні у листопаді 2020 року і спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами та продуктами харчування.

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Нагадаємо, 22 лютого МОЗ України зареєструвало вакцину Covishield, виготовлену на потужностях підприємства Serum Institute of India за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

DW поки не отримала відповіді від Serum Institute of India на запит щодо реєстрації вакцини в Україні компанією "Грейс оф год".

Serum Institute of India є найбільшим у світі виробником вакцин. Компанія розпочала виробництво вакцини, розробленої концерном AstraZeneca, ще до надання дозволу на її використання в Індії на початку січня цього року. Обсяги виробництва становили 50-60 мільйонів доз на місяць. В Україну доставлено першу партію вакцини обсягом у пів мільйона доз.

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