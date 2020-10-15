Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021)

Породжені Чорнобилем міфи: що правда, а що ні

35 років минуло від Чорнобильської атомної катастрофи. Те, що сталося на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, давно не таємниця. А втім, навколо Чорнобиля досі багато міфів. DW перевірила деякі з них.