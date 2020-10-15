Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021)

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Мільйони крабів на австралійському острові Різдва рушили з лісу до океану на нерест. Місцеві звели для них спеціальні мости й навіть перекрили дороги.
Поява близько 2500 нових видів комах, птахів, тварин, рослин очікується в Європі до 2050 року. Деякі з них можуть бути небезпечними. Яким чином? І в чому причина міграції?
Лондонський музей оголосив підсумки одного з найпрестижніших конкурсів серед фотографів дикої природи, що відбувся вже 56-й раз поспіль. У нашій фотодобірці - найкращі світлини 2020 року.
У небувалих пожежах в Австралії могли загинути тисячі коал. Вогонь поширився на ареал, де живуть ці тварини. Через спеку спраглі тварини виходять на дороги і просять у людей воду.
35 років минуло від Чорнобильської атомної катастрофи. Те, що сталося на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, давно не таємниця. А втім, навколо Чорнобиля досі багато міфів. DW перевірила деякі з них.
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