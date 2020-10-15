 Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021) | Усі сюжети | DW | 22.11.2021

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Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021)

Мільйони крабів на австралійському острові Різдва рушили з лісу до океану на нерест. Місцеві звели для них спеціальні мости й навіть перекрили дороги.

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