Москву знову атакували дрони: пошкодили "Експоцентр"

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

У ніч на п'ятницю, 18 серпня, Москву вкотре атакував дрон. Вибух пролунав у районі ділового центру "Москва-Сіті".

У міністерстві оборони РФ заявили, що безпілотник впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної. У мерії повідомили про пошкодження будівлі "Експоцентру".

Місцева влада стверджує, що безпілотник збила протиповітряна оборона, а його уламки "значних руйнувань будівлі не завдали". За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, ніхто не постраждав.

За даними російських ЗМІ, у восьмому павільйоні "Експоцентру" зруйновано 30 квадратних метрів.

Через атаку в аеропорту "Внуково" застосовували план "Килим". Шість рейсів - до Туреччини, Вірменії та Об'єднаних Арабських Еміратів - затримали, сімом перенесли посадку, а п'ять перенаправили до інших аеропортів.

Міноборони РФ традиційно звинуватило Україну в "терористичній атаці". Російські ЗМІ пишуть, що Москву атакував український дрон-камікадзе "Бобер", який має дальність польоту до тисячі кілометрів. Українські посадовці нічні події в столиці РФ не коментували.

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