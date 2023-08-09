Москву знову атакували бойові дрони - мер

Мер Москви заявив, що вночі російську столицю намагалися атакувати два безпілотники, але їх збила ППО. В міноборони РФ звинуватили Україну в "спробі терористичного акту".

Мер Москви Сергій Собянін заявив у ніч на середу, 9 серпня, про атаку російської столиці двома бойовими дронами.

За його словами, обидва безпілотники збила протиповітряна оборона (ППО): один - у районі Домодєдова, другий - в районі Мінського шосе. Постраждалих і руйнувань, за даними Собяніна, немає.

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в "спробі здійснити терористичний акт".

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Серія атак на Москву

Останніми місяцями атаки на російську столицю почастішали. 30 травня міноборони РФ заявило про атаку вісьмома безпілотниками, з яких п'ять збили у Підмосков'ї, а три нейтралізували. За даними російських ЗМІ, їх збили над елітним районом Рубльовка. Три дрони влучили в житлові будинки в Москві. Будівлі зазнали "незначних пошкоджень", ніхто серйозно не постраждав.

4 липня кілька безпілотників збили у Підмосков'ї, у зв'язку з чим на деякий час відклали всі рейси аеропорту "Внуково". 24 липня Собянін повідомив, що уламки одного дрона влучили в житловий будинок у Москві, іншого - в бізнес-центр.

30 липня дрони атакували діловий центр "Москва-Сіті", де розташовані офіси трьох російських міністерств, трьох федеральних агентств і служб, а також головний офіс "Россельхозбанку". Внаслідок атаки вибуховою хвилею побило скління, а також нібито винесло документи міністерства цифрового розвитку РФ. У ніч на 1 серпня відбулась повторна атака на "Москву-сіті".

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