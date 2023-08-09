  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиРосійська Федерація

Москву знову атакували бойові дрони - мер

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Мер Москви заявив, що вночі російську столицю намагалися атакувати два безпілотники, але їх збила ППО. В міноборони РФ звинуватили Україну в "спробі терористичного акту".

https://p.dw.com/p/4Uw49
Екстрені служби РФ на місці атаки дронами "Москви-Сіті" 1 серпня
Екстрені служби РФ на місці атаки дронами "Москви-Сіті" 1 серпняФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Мер Москви Сергій Собянін заявив у ніч на середу, 9 серпня, про атаку російської столиці двома бойовими дронами.

За його словами, обидва безпілотники збила протиповітряна оборона (ППО): один - у районі Домодєдова, другий - в районі Мінського шосе. Постраждалих і руйнувань, за даними Собяніна, немає.

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в "спробі здійснити терористичний акт".

Читайте також: Зеленський подякував СБУ за "повернення війни назад до Росії"

Серія атак на Москву

Останніми місяцями атаки на російську столицю почастішали. 30 травня міноборони РФ заявило про атаку вісьмома безпілотниками, з яких п'ять збили у Підмосков'ї, а три нейтралізували. За даними російських ЗМІ, їх збили над елітним районом Рубльовка. Три дрони влучили в житлові будинки в Москві. Будівлі зазнали "незначних пошкоджень", ніхто серйозно не постраждав.

4 липня кілька безпілотників збили у Підмосков'ї, у зв'язку з чим на деякий час відклали всі рейси аеропорту "Внуково". 24 липня Собянін повідомив, що уламки одного дрона влучили в житловий будинок у Москві, іншого - в бізнес-центр.

30 липня дрони атакували діловий центр "Москва-Сіті", де розташовані офіси трьох російських міністерств, трьох федеральних агентств і служб, а також головний офіс "Россельхозбанку". Внаслідок атаки вибуховою хвилею побило скління, а також нібито винесло документи міністерства цифрового розвитку РФ. У ніч на 1 серпня відбулась повторна атака на "Москву-сіті"

Читайте також: Данілов пригрозив Росії розширенням географії ударів

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Екстрені служби РФ на місці атаки дронами "Москви-Сіті" 1 серпня

Москву знову атакували бойові дрони - мер

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Збір врожаю в Україні, Миколаївщина, 2022

Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?

Експорт зерна з України через Хорватію: реалістично чи ні?

Політика23 год. тому
Традиційне весілля у Таджикистані

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Таджикистан: багатоженство як спосіб виживання жінок

Суспільство15 год. тому
Канцлер Олаф Шольц під час відвідин контингенту Бундесверу в Нігері у травні 2022 року

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Путч у Нігері: новий осередок конфлікту РФ із Заходом?

Суспільство18 год. тому
Наслідки ракетного удару по Покровську

Наслідки ракетного удару РФ по центру Покровська на Донеччині

Наслідки ракетного удару РФ по центру Покровська на Донеччині

Конфлікти20 год. тому7 фото
external

Розповіді очевидців удару РФ по Покровську

Розповіді очевидців удару РФ по Покровську

Конфлікти20 год. тому02:48 хв.
Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство7 серпня 2023 р.
На головну сторінку