Москва заявляє, що територію РФ атакували більше 50 дронів

Міноборони РФ заявило, що вночі і зранку на території п'ятьох регіонів нібито були збиті 53 дрони. Під ударом, зокрема, був Морозовський район Ростовщини, де розташований військовий аеродром.

Міністерство оборони Росії у п'ятницю, 5 квітня, заявило, що на території РФ протягом ночі та ранку було знищено 53 дрони. Як стверджують в російському відомстві, більшість з них - 44 - атакували Ростовську область.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Ростовської (44 БпЛА), Саратовської (один БпЛА), Курської (один БпЛА) та Бєлгородської (один БпЛА) областей, а також над територією Краснодарського краю (шість БпЛА)", - стверджують в російському оборонному відомстві. Відповідальність за атаку Москва покладає на Україну. Київ офіційно ці закиди наразі не коментував.

Водночас, як заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, дрони цілили по Морозовському району області. Там російська ППО знищила, за попередніми даними, понад 40 повітряних цілей, стверджує він. "Внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію. Тривають роботи з відновлення енергопостачання", - йдеться у його дописі в Telegram.

Військовий аеродром, розташований у цьому районі, Голубєв не згадує. За даними із відкритих джерел, там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВКС РФ. Також на аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34. Літаки такого типу війська РФ використовують, зокрема, для скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) в Україні, заявляв раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Дрони та ракети по Україні

Водночас у ніч на 5 квітня війська РФ атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі ударні безпілотники на території Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей. В межах останньої війська РФ цілили по енергетичній інфраструктурі.

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