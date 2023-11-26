Москва заявила про відбиття масованої атаки дронів

МО РФ стверджує, що ППО знищені 20 безпілотників над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями. Мер Москви Собянін зазначив, що дрони летіли на столицю РФ. Частина окупованої Донеччини без електрики.

Міністерство оборони РФ у ніч на неділю, 26 листопада заявило про знищення засобами ППО спершу 11, а згодом ще 9 безпілотників над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями. Цю інформацію підтвердили мер Москви Сергій Собянін і губернатор Брянської області Олександр Богомаз, причому, останній уточнив, що йшлося про дрони літакового типу.

За словами мера Москви, дрони летіли на столицю та були збиті ППО в районі Наро-Фомінська та в Одинцовському міському окрузі. Також ППО вдалося перехопити і знищити кілька БПЛА в Брянській, Тульській і Калузькій областях, пише він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше чиновник повідомив, що в Раменському міському окрузі Московської області збили ще один безпілотник, що летів у бік столиці РФ. Московський мер, як і брянський губернатор, написав, що постраждалих і серйозних руйнувань немає.

Російський Telegram-канал Mash, тим часом, повідомив, що в Тулі дрон нібито Збройних сил України вперше з початку війни врізався в житлову багатоповерхівку. За даними видання, БпЛА влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна. Повідомляється, що одна людина дістала травму, мешканців будівлі евакуювали. Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Окупована Донеччина частково знеструмлена

Крім того, як пише російське агентство "Риа-Новости", глава так званої "ДНР" Денис Пушилін також заявив про спробу атаки дрона по енергооб'єкту окупованої РФ частини Донеччини. За його даними, внаслідок цього частина території знеструмлена. За непідтверженими даними, без електрики перебувають райони окупованих Донецька, Маріуполя, Горловки та Єнакієва.

У ніч на 24 листопада у Москві сталася пожежа на електропідстанції "Чагіно". Як повідомлялося, спалахнув один з трансформаторів, вогонь розповсюдився на 200 квадратних метрів. Офіційно причину пожежі не повідомляють. За даними російських ЗМІ, це було коротке замикання.

За добу до того жителі підмосковного Литкаріна спочатку побачили спалах в небі, а згодом пожежу на електропідстанції. Після цього довкола зникло світло. Без струму залишилися понад 10 населених пунктів.

Читайте також: Наступ Путіна в Україні: до чого може вдатися армія РФ на новому етапі?