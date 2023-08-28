Москва заявила про атаку ракет та дронів по Криму

Як стверджує голова окупаційної російської влади у Криму, сили ППО збили два дрони на півночі та заході півострова. Крім того, за твердженням міноборони РФ, сили ППО знищили "українську крилату ракету" над Чорним морем.

Міністерство оборони Росії у понеділок, 28 серпня, заявило про ракетну атаку по окупованому РФ півострову Крим.

Як стверджують у відомстві, сили ППО РФ знищили "українську крилату ракету" в повітрі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Між тим, глава окупаційної влади РФ у Криму Сергій Аксьонов повідомив про збиття на півночі та заході півострова двох розвідувальних безпілотників. Деталі атаки та наслідки він не уточнив.

У ЗСУ звітують про успішну спецоперацію в Перевальному

Водночас Сили спеціальних операцій Збройних сил України у понеділок розповіли про успішну операцію з ураження дронами об’єктів 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму.

"Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими", - повідомили в ССО ЗСУ.

Там зауважили, що попри складність операції через особливості рельєфу місцевості, дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей. У ССО не уточнили дату проведення атаки. За даними українських ЗМІ, це сталося ще 25 серпня.

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Прапор України над мисом Тарханкут

Раніше у Головному управлінні розвідки міноборони України повідомили про успішну спецоперацію, проведену у ніч на 24 серпня на території Криму в районі миса Тарханкут. Як повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, українські бійці висадились у анексованому Росією Криму й досягли поставлених цілей без втрат серед особового складу.

"Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", - наголосили в ГУР МО.

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