Москва: вдруге за два дні спалахнула електропідстанція

Напередодні електропідстанція загорілась під Москвою, через що без струму залишилися понад 10 населених пунктів. Сьогодні зайнялося в самій російській столиці.

У Москві в ніч на п'ятницю, 24 листопада, сталася пожежа на електропідстанції "Чагіно", повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, спалахнув один з трансформаторів, вогонь розповсюдився на 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 70 пожежників і 20 одиниць техніки. Роботу екстрених служб ускладнювала висота будівлі - близько 20 метрів, але займання ліквідували.

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Рятувальникам довелося відключати живлення трансформатора, однак у московському управлінні міністерства надзвичайних ситуацій РФ запевнили, що він не впливає на подачу електрики споживачам.

Офіційно причину пожежі не повідомляють. За даними російських ЗМІ, це було коротке замикання.

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Минулої ночі жителі підмосковного Литкаріно спочатку побачили спалах в небі, а згодом пожежу на електропідстанції.Після цього довкола пропало світло. Без струму залишилися понад 10 населених пунктів.

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