 Москва у відповідь Відню оголосила персоною нон грата австрійського дипломата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Москва у відповідь Відню оголосила персоною нон грата австрійського дипломата

Після того, як Австрія вирішила вислати російського дипломата, Москва вдалась до взаємності.

Міністерство закордонних справ Росії

Міністерство закордонних справ Росії

Росія оголосила персоною нон грата дипломата посольства Австрії після рішення про висилку з Відня співробітника російського дипломатичного представництва. Про це у понеділок, 24 серпня, повідомляє міністерство закордонних справ Росії.

"24 серпня в МЗС Росії був викликаний посол Австрії в Москві Йоганнес Айґнер. Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з необґрунтованим рішенням австрійської сторони про відкликання у російського дипломата акредитації та з вимогою покинути територію Австрійської Республіки. Керуючись принципом взаємності, в порядку відповідного заходу персоною нон грата оголошений дипломат посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні російського міністерства.

Раніше цього дня австрійська влада оголосила одного з російських дипломатів персоною нон грата. Представник австрійського МЗС не повідомив про причини цього рішення. Він лише сказав, що співробітник російського посольства у Відні вчинив дії, які порушували Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

Тим часом австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що цей російський дипломат декілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері та шпигував на користь Росії. В ході подальшого судового слідства австрійський громадянин назвав цього дипломата своїм куратором. Росіянин своєю чергою відмовився давати свідчення, пославшись на дипломатичний імунітет.

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