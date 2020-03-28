Москва у відповідь Відню оголосила персоною нон грата австрійського дипломата

Росія оголосила персоною нон грата дипломата посольства Австрії після рішення про висилку з Відня співробітника російського дипломатичного представництва. Про це у понеділок, 24 серпня, повідомляє міністерство закордонних справ Росії.

"24 серпня в МЗС Росії був викликаний посол Австрії в Москві Йоганнес Айґнер. Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з необґрунтованим рішенням австрійської сторони про відкликання у російського дипломата акредитації та з вимогою покинути територію Австрійської Республіки. Керуючись принципом взаємності, в порядку відповідного заходу персоною нон грата оголошений дипломат посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні російського міністерства.

Раніше цього дня австрійська влада оголосила одного з російських дипломатів персоною нон грата. Представник австрійського МЗС не повідомив про причини цього рішення. Він лише сказав, що співробітник російського посольства у Відні вчинив дії, які порушували Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

Тим часом австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що цей російський дипломат декілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері та шпигував на користь Росії. В ході подальшого судового слідства австрійський громадянин назвав цього дипломата своїм куратором. Росіянин своєю чергою відмовився давати свідчення, пославшись на дипломатичний імунітет.