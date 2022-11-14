РФ не збирається виводити війська з України заради перемовин

264-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 14 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 14 листопада (час київський).

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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про прибуття в Україну чергової партії литовської військової допомоги. За його даними, йдеться про 12 одиниць бронетранспортерів М113, з яких 10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та дві одиниці машини управління вогнем, а також боєприпаси. "Литва виконує взяті на себе зобов'язання і натепер в Україну відправлено 62 одиниці М113 різного призначення", - написав глава литовського оборонного відомства в Twitter.

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Виведення російських військ із території України - неприйнятна для Москви передумова для початку переговорів, заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко. "Ні, такі умови неприйнятні", - сказав Грушко журналістам, якого цитує "Інтерфакс". "Ми готові до переговорів. Але ці переговори, природно, мають враховувати ситуацію "на землі", - зазначив російський посадовець.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок, 14 листопада, нещодавно деокупований обласний центр Херсон, повідомив очевидець Reuters. "Ми рухаємося вперед", - сказав глава української держави на зустрічі з військовими. "Ми готові до миру, миру для усієї нашої країни", - додав Зеленський. Він подякував також НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії. Так, Зеленський, вказав на вагомий внесок високоточних РСЗВ Himars, що одразу продемонстрували "величезну різницю".

Згодом інформацію про перебування Зеленського в Херсоні підтвердило журналістам інформагенції AFP джерело в уряді України.

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Жителя Донецька, який брав участь у бойових діях із захоплення Маріуполя як оператор-навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду, повідомив Офіс генерального прокурора України. "До 12 років за ґратами засуджено жителя Донецька, який із початком повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України брав участь у бойових діях проти Збройних сил України як оператор-навідник танка Т-72Б1 у м. Маріуполь", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією прокуратури, у квітні 2022 року танкіста взяли в полон військовослужбовці ЗСУ у Волноваському районі. У повідомленні наголошується, що у червні 2014 року цей чоловік добровільно підписав так званий контракт на проходження військової служби як стрілок мотострілецького батальйону 9-го полку морської піхоти "народної міліції ДНР". Надалі, як інформують у прокуратурі, ця людина служила кулеметником у незаконних збройних формуваннях зазначеного псевдоправоохоронного органу, а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П'ятнашка". За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом йому ухвалено вирок за вчинення державної зради, а також участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

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У Бучанському районі Київської області відбудуться навчання для військовослужбовців, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації. "З 10:00 до 15:00 у Бучанському районі проводитимуться заняття для військових. У зв'язку з чим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - зазначається у повідомленні в Telegram-каналі. Жителів області закликають зберігати спокій і дотримуватись правил безпеки.

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За даними Києва, від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 81370 людей особового складу та 2848 танків. Таку оновлену статистику втрат у лавах російських агресорів наводить у черговому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України. Утім, у Генштабі ЗСУ визнають, що дані ще уточнюються.

Незалежно підтвердити ці повідомлення неможливо.

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На Харківщині слідчі Нацполіції України зареєстрували вже 2863 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками під час окупації. Зокрема лише за минулу добу було зафіксовано 49 таких злочинів, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2528) зареєстрована за порушення законів і звичаїв війни. Ще 280 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність, кажуть у Нацполіції області.

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Українська влада проводить верифікацію відео з одного з храмів Української православної церкви (Московського патріархату), де буцім під час богослужіння парафіяни співали пісню на прославлення Росії.

"Стосовно відео з одного з храмів Києво-Печерської лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном із ПЦУ: з ситуацією працюють і Національна поліція України, і Служба безпеки України. Вранці були консультації представників силових відомств і ДЕСС. Важливо встановити автентичність відео, зокрема перевірити, чи це автентичний звукоряд. Подальші висновки та дії залежать від цього. Правоохоронні органи вже працюють над перевіркою автентичності відео у взаємодії з представниками ПЦУ", - йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Водночас міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram-каналі також написав, що поки що насамперед важливо встановити автентичність відео. "У разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ", - написав міністр.

Раніше священник Михайло Омелян на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив відео з храму, за його словами, з Києво-Печерської лаври, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада парафіяни співали пісню, що прославляє державу-агресора. У Службі безпеки України заявляють, що вивчають усі деталі інциденту.

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Минулої доби на Харківщині обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ. Унаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років... У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт та освітню установу. Виникли пожежі", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Крім того, посадовець розкрив деталі вчорашнього ракетного обстрілу Харкова. За його даними, близько 22:40 російські окупаційні сили завдали удару трьома ракетами (за попередніми даними, ЗРК С-300), котрі впали в Індустріальному районі Харкова. "В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо без постраждалих", - написав Синєгубов.

Він наголосив також, що в області зберігається висока мінна небезпека. Так, у Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у Волоховому Яру зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік, додав посадовець.

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Канцлер ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) переконаний, що розв'язана Росією "жорстока" війна проти України призвела до таких глобальних наслідків як голод, брак енергоносіїв та інфляція, передає Reuters. Шольц також подякував багатьом державам за різке засудження "агресивної війни Росії" та за їхню підтримку санкційного режиму проти РФ.

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Минулої доби внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області чотири особи отримали поранення, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 13 листопада росіяни поранили 4 цивільних у Донецькій області: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - написав Кириленко у Telegram-каналі.



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У ніч проти понеділка російські окупаційні сили завдали ракетного удару по одному із сіл Запорізької області, внаслідок чого було пошкоджено лінію електромереж, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюди вцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району. Внаслідок влучення пошкоджена лінія електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені", - написав Старух у Telegram-каналі.

++07.49++

Мобільний оператор компанії "Vodafone-Україна" увімкнув мобільний зв'язок у звільненому від російської окупації Херсоні. "Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі працюють на повну потужність", - повідомили на Facebook-сторінці оператора ввечері 13 листопада. Раніше в центрі Херсона запрацював мобільний зв'язок від "Київстар".

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З українських портів у неділю вийшли вісім суден із пшеницею, кукурудзою та іншою продукцією АПК, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "Сьогодні вісім суден вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 250 968 тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні. Судно Stavros доставить 55,3 тисячі тонн пшениці до Ємену, суховантажне судно Cebihan - 54,2 тисячі тонн пшениці до Оману, судно Rising Falcon - 26,2 тисячі тонн пшениці до Італії, суховантажне судно Ssi Erdogan Bey - 34,2 тисячі тонн ріпаку до Німеччини.

Крім того, до Іспанії вирушило суховантажне судно Belforest із 33 тисячами тонн кукурудзи й 22 тисячами ячменю, а також Lady Sema з 8,6 тисячі тонн соняшникового насіння. Судно Ps Pelican вирушило до Китаю з 37 тисячами тонн соняшникової олії, а судно Besiktas Iceland доставить до Нідерландів 6,6 тисячі тонн соняшникової олії.

Водночас в українські порти прямують п'ять суден, які 13 листопада пройшли морським гуманітарним коридором, кажуть у центрі. СКЦ зазначає, що загалом 61 суховантажне судно чекає дозволу на заходження у порти України, а також десять завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

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++07.35++

У ніч на понеділок окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, загалом там упало понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу. 45 000 сімей у Марганці та навколишніх селищах і селах залишилися без води", - написав Резніченко в Telegram-каналі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. Також від снарядів отримали пошкодження будівлі та автомобілі. Деталі обстрілів з'ясовуються, додав посадовець.

++07.29++

Російські окупаційні війська в неділю ввечері завдали ракетного удару по індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо - промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі .

++07.25++

Минулої доби російські окупаційні сили завдали чотири ракетні та 13 авіаційних ударів, здійснили близько 60 обстрілів із РСЗВ, унаслідок чого зокрема постраждав Харків та населені пункти Харківської області, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

++07.12++

Війська РФ і далі обстрілюють звільнені населені пункти вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області, повідомляє оперативне командування "Південь" у звіті на своїй сторінці у Facebook. Ураження ведеться за допомогою авіації, артилерії, мінометів і РСЗВ. Крім того, російські війська будують нові лінії оборони на лівому березі річки і намагаються утримати раніше зайняті.

++07.02++

Російські війська посилять наступальні операції в Донецькій області, оскільки туди перекидають підрозділи, що відступили з раніше окупованого Херсона, вказує в щоденному огляді американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, передислокація російських сил, а також участь мобілізованих у бойових діях у цьому регіоні змусять Київ також перекидати війська в Донецьку область, щоб захистити свої позиції.