Морські дрони атакували Новоросійськ

У російському місті заявили про відбиття атаки надводних безпілотників. У морі було чути звуки стрілянини.

Місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ у ніч на четвер, 5 вересня, зазнало атаки морських надводних дронів. "Іде відбиття атаки безекіпажних катерів. Особлива увага мешканцям першої берегової лінії - не виходити на вулицю!" - повідомив новоросійський мер Андрій Кравченко у Telegram.

За його словами, на 7-кілометровій ділянці міської набережної закриті пляжі та обмежений рух транспорту. З моря чути звуки стрілянини, повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини" і публікує відеозаписи місцевих жителів.

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Атаки морських дронів України

Від початку повномасштабної війни Росії Збройні сили України змогли знищити близько 40 відсотків тоннажу Чорноморського флоту РФ, підрахував американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень. За даними військової розвідки Великобританії, з лютого 2022 року до червня 2024 року було пошкоджено або знищено 26 суден Військово-морського флоту РФ в Чорноморському регіоні. Зокрема, у лютому 2024 року біля узбережжя анексованого Криму українські дрони потопили десантний корабель "Цезар Куников", а в березні - патрульний корабель "Сергій Котов".

У серпні 2023 року морські дрони атакували військову базу в Новоросійську, серйозно пошкодивши великий десантний корабель "Оленегірський гірник".