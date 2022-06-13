Моравецький: 40 мільйонів поляків воюватиме у разі нападу РФ

Поляки готові чинити спротив у випадку нападу Росії, попередив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. "Якщо Росія колись надумає напасти на Польщу, Росія, Кремль мають знати, що 40 мільйонів поляків готові піднятися зі зброєю в руках, аби захистити свою батьківщину", - сказав він під час відкриття спортивного тиру в Мишкуві на півдні Польщі в понеділок, 13 червня.

З початком нападу російських військ на Україну в Польщі різко виник запит на навчання стрільбі, відзначає агентство dpa. За словами Моравецького, війна показала усім, що свобода не є даністю. Він нагадав, що Польща також перебувала "під російським чоботом" упродовж кількох століть: "Ми не хочемо повертатись у неволю. Ми відкидаємо колоніалізм та імперіалізм".

Польща, за словами прем'єра, має намір збільшити свою армію та забезпечити її новими системами озброєння.

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Росія погрожує Польщі

Колишній міністр оборони, ексміністр закордонних справ Польщі та депутат Європарламенту Радослав Сікорський раніше заявив, що Захід має право надати Україні ядерні боєголовки. На його думку, це можливо, оскільки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року.

У відповідь офіційні особи Російської Федерації зробили кілька публічних заяв щодо цієї ідеї. Зокрема, очільник російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що реалізація ідеї Радослава Сікорського про надання Україні ядерних боєголовок може призвести до ядерної війни. "Він не думає про майбутнє ані України, ані Польщі. У випадку реалізації його пропозицій цих країн не стане, втім, як і Європи", - написав Володін у Telegram. Також пропозицію Сікорського прокоментувала офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, польські політики "ставлять під удар польський народ, який втягують до ядерного переділу світу".