Моравецький закликав Берлін надати Україні всі види зброї

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Берліні закликав Німеччину підтримати подальші поставки зброї Україні у боротьбі проти російської агресії. "Поразка України (у війні. - Ред.) може стати прелюдією до третьої світової війни", - попередив Моравецький на заході парламентської фракції консерваторів ХДС/ХСС у столиці ФРН в понеділок, 16 січня, повідомляє dpa. Тому, на його переконання, сьогодні немає жодних підстав блокувати підтримку Києва.

У зв'язку з цим польський прем'єр звернувся до німецького уряду з проханням вжити рішучих заходів для того, щоб "всі види озброєнь" могли бути доставлені в Україну. Моравецький пояснив, що важка військова техніка та танки не повинні зараз залишатися на складах, а мають бути передані до рук захисників Європи.



Польський прем'єр ще перед від'їздом до Німеччини підтвердив, що хоче вести перемовини про постачання Україні танків Leopard під час візиту до Берліна. "Так, сьогодні я буду говорити з політиками з різних таборів німецької політики щодо передачі танків в Україну", - заявив він у Варшавському військовому аеропорту, повідомляла польська інформагенція PAP.



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При цьому Моравецький також визнав, що для передачі танків німецького виробництва потрібна згода влади ФРН. "Я не можу уявити, що ця згода не буде надана швидко", - сказав він.





Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Союзники готові передавати Україні танки

Український уряд вже давно вимагає від своїх союзників надання сучасних танків для протистояння російській агресії, але дотепер Україна отримувала від низки країн Східної Європи лише танки радянського виробництва, які ті мали у своїх запасах. Утім, питання надання Україні сучасних танків зрушило з мертвої точки в останні тижні, коли у Польщі та Фінляндії заявили про готовність передати Києву цю важку бронетехніку.



13 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що, окрім Польщі та Фінляндії, надати Україні німецькі сучасні бойові танки Leopard готові ще принаймні три країни, але не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини, яка є виробником цих танків. 14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердив надання Україні танків Challenger 2. За інформацією британського видання The Sun, йдеться про 12 танків, 4 з яких Київ має отримати вже найближчим часом.



Американське видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Німеччина ухвалить рішення щодо передачі Україні танків Leopard до зустрічі в форматі "Рамштайн", яка пройде 20 січня.



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