Моравецький назвав "помилкою" виклик польського посла в МЗС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: цей виклик посла "не мав відбутися". МЗС України запросило до себе польського дипломата через заяву про нібито "невдячність" українців за допомогу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив те, що міністерство закордонних справ України викликало польського посла Польщі через закиди про нібито "невдячність" українців за допомогу. Таку реакцію українського МЗС на слова керівника Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача, Моравецький назвав "помилкою".

"Виклик польського посла - представника країни, яка єдина залишилася в Києві в день вторгнення Росії в Україну - до українського МЗС не мав відбутися. У міжнародній політиці, в умовах війни, яка триває, і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути", - написав він увечері у вівторок, 1 серпня, у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Моравецький наголосив, що для польської влади "інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати інтереси Республіки Польща". Перед цим стало відомо, що МЗС Польщі вдалося до дзеркального кроку – викликало посла України в Польщі "у зв'язку із заявами української влади".

Заява про нібито "невдячність" України

Нагадаємо, що заяву Марцін Пшидач зробив непередодні, коментуючи польським ЗМІ вимоги п'яти європейський країн продовжити обмеження імпорту української сільгосппродукції.

На запитання про ймовірне до охолодження відносин між Варшавою і Києвом на тлі цього обмеження, Пшидач відповів: для Польщі пріоритет - це захист інтересів власних фермерів. І додав: "Україна справді отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для неї в останні місяці та роки".

Наступного дня МЗС України викликало посла Польщі на зустріч, під час якої у відомстві наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та є неприйнятними", повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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