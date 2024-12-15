Німецька молодь страждає від самотності

Переважній більшості німців знайома самотність - близько 60 відсотків жителів Німеччини відчувають її часто, іноді або зрідка. А в житті чотирьох відсотків самотність присутня часто. Такими є результати репрезентативного опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки Forsa на замовлення некомерційної медичної страхової компанії Techniker Krankenkasse (TK), які опублікували в середу, 11 грудня, в Берліні. У дослідженні взяли участь 1400 осіб віком від 18 років і старше.

Виявилося, що проблема самотності особливо поширена серед молодих людей - у віковій групі від 18 до 39 років майже 70 відсотків опитаних визнали, що цей стан їм добре знайомий. Понад третина респондентів у цій групі також зазначили, що самотність обтяжує їх значною або дуже значною мірою. Натомість серед старшого покоління самотнім себе почуває майже кожен п'ятий.

При цьому очевидно, що ця тема в німецькому суспільстві досі є табу, особливо для чоловічої частини населення. Лише кожен п'ятий чоловік, якому знайоме відчуття самотності, розповів, що хоча б зрідка говорить про цю проблему з іншими. Серед жінок, згідно з дослідженням TK, так роблять 40 відсотків. Кожен третій чоловік і кожна п'ята жінка взагалі нікому не розповідали про свою самотність. Як причину більшість вказали острах стати тягарем для інших. Крім того, більш ніж половина опитаних не вірять у те, що розмови на цю тему з іншими зможуть якось зарадити, а для третини вони взагалі неприємні.

Самотність дошкуляє здоров'ю

Виконавчий директор TK Єнс Баас (Jens Baas) наголошує, що хронічна самотність у довгостроковій перспективі може спричинити розлади фізичного або психічного характеру - щодо цього серед учених немає розбіжностей у думках.

Це підтверджують і результати опитування: майже кожен четвертий респондент, який відчуває себе часто або інколи самотнім, оцінює свій стан здоров'я як не дуже добрий або поганий. Серед тих, хто взагалі не відчуває самотності або стикається з цим почуттям лише зрідка, таких 13 відсотків. Особливо часто згадуються психічні проблеми. За словами Єнса Бааса, такі симптоми, як стрес і виснаження, втома, пригніченість, набагато частіше зустрічаються саме серед самотніх людей.

Виявилося, що самотні люди менше рухаються, гірше сплять і рідше дотримуються здорового харчування. Це доводять результати дослідження ганноверської некомерційної медичної страхової компанії KKH, так само нещодавно оприлюднені. Близько двох третин учасників опитування, які відчувають бодай час від часу самотність, визнали, що в таких ситуаціях переглядають відео або сидять в інтернеті, щоб чимось себе зайняти. Майже кожен четвертий знаходить вихід в алкоголі або солодощах. Щодо наслідків для здоров'я, то вони можуть варіюватися від депресії до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань і виникнення залежностей, застерігає KKH.

Алкоголь - лише тимчасовий прихисток від самоти, причому не без негативних наслідків для здоров'я Фото: Finn Winkler/dpa/picture alliance

Суспільний клімат у Німеччині сприяє самотності

Причини, що викликають емоційний стан самотності, можуть бути найрізноманітніші. Але, як показало дослідження KKH, свою роль у цьому відіграють зміни соціального клімату в Німеччині. Особливо це відчувають на собі люди молодшого віку. Респонденти дослідження, в якому взяли участь понад 1000 жителів Німеччини, вказують на дедалі більше зростання егоїзму, брак емпатії та зростання агресивності замість доброзичливого поводження з іншими. Несприятливий суспільний клімат - тригер самотності для понад третини опитаних.

Ще частіше серед причин учасники опитування називали брак часу для підтримання контактів, приміром, через великі навантаження на роботі або інші зобов'язання - через це самотніми бодай тимчасово почувалися більш ніж половина респондентів. У кожному четвертому випадку самотність була пов'язана з розчаруванням в інших людях, а 18 відсотків опитаних пояснили це відчуття тим, що спілкуються з іншими виключно в цифровому форматі.

За даними KKH, дві третини німців хоча б раз почувалися самотніми або роз'єднаними з навколишнім світом. Кожному четвертому часто або регулярно не вистачає товариства інших людей. Половина опитаних переживають у моменти самотності смуток або депресію, чверть - слабкість та емоційне вигорання.

Фахівці KKH наголошують, що насамперед серед тих, хто народився наприкінці 1990-х - на початку 2000-х, так званого покоління Z, за останнє десятиліття кількість випадків рекурентної (повторюваної) депресії зросла на 130 відсотків, а кількість тривожних розладів - на 42 відсотки. Для порівняння: серед населення ФРН загалом ці показники становлять 56 і 19 відсотків відповідно. Пандемія COVID-19 істотно сприяла поширенню почуття самотності серед 18-29-річних.

Пропозиції для самотніх на різдвяні та новорічні свята

Гострою проблемою самотність стає особливо в передріздвяну пору і, звісно, на Різдво та Новий рік, коли багато хто відзначає свята в родинному колі або з друзями. Тож зараз у Німеччині психотерапевти та громадські організації активно звертаються до людей, які зазнають труднощів через соціальну ізоляцію.

Фахівчиня з психічного здоров'я з Бремена Соня Ліппке (Sonia Lippke), зокрема, впевнена, що є способи виходу із самотності. Перший важливий крок - визнати самому, що почуваєшся самотнім. Почуття самотності є індикатором, зазначає експертка: "Воно має еволюційну біологічну функцію - показує нам, що щось потрібно покращити".

Тим, хто волів би провести свята в товаристві інших людей, керівниця консультаційної служби з питань шлюбу та життя при Євангельській церкві Крістін Ґлоков (Kristin Glockow) радить не сподіватися на випадок, узяти ініціативу у свої руки та домовитися про зустріч. Навіть якщо існує острах бути відкинутим, слід подолати в собі ці страхи та, скажімо, зателефонувати людині, товариство якої вам приємне, але яка вам сама довго не дзвонила.

Якщо і це дається важко, то підійде стратегія маленьких кроків: вийти на прогулянку в місто і посміхатися іншим або робити це в супермаркеті. "90 відсотків людей доброзичливо посміхнуться у відповідь, - впевнена Соня Ліппке. - Це не рівносильно набуттю нових друзів. Але таким чином ви зможете поступово наблизитися до встановлення контактів". Цьому сприяють і різні івенти, чи то концерти, чи то церковна служба, чи то похід на різдвяний ярмарок, де за келишком гарячого напою можна завести розмову з сусідом по столику.

Різдвяний ярмарок - саме те, що треба для самотніх людей Фото: DW

Якщо ж такі заходи наразі непосильні, не варто собі докоряти. Почати можна з книжки з порадами проти самотності або онлайн-служби, що надає психологічну підтримку. У Німеччині існує низка безплатних і часто цілодобових телефонних консультацій, а також чатів, де анонімно і конфіденційно можна коротко поспілкуватися або вилити душу. Портал www.krisenchat.de, послуги якого доступні у WhatsApp і по SMS, адресований людям до 25 років. Попередня реєстрація тут не потрібна, поговорити з вами можуть російською або українською (для українців, які втекли від війни, тут є навіть окрема консультація).

Сайт www.nightlines.eu/erreichbarkeit - пропозиція від студентів студентам. "Працівники" гарячої лінії готові вас слухати зазвичай з 20 години й до опівночі, зокрема й у Новий рік. Платформа www.silbernetz.org - для тих, кому за 60. Також цілодобову допомогу надає і телефонна служба душпастирства - www.telefonseelsorge.de . До речі, тут зазначають, що самотність упродовж років є найчастішою проблемою для тих, хто звертається сюди. Торік на цю тему припадав майже кожен п'ятий дзвінок.