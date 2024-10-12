Молдовський олігарх Шор працює на обхід санкцій Росією - ЗМІ

Молдовський олігарх Ілан Шор після своєї втечі в Росію створив мережу з чотирьох компаній, яка займається обходом санкцій щодо РФ, запроваджених у зв'язку з агресивною війною РФ проти України, йдеться в опублікованому в п'ятницю, 11 жовтня, розслідуванні видання "Rise Молдова". Ці фірми, попри санкційні обмеження, дають змогу російському бізнесу бути присутнім на міжнародних ринках, вести розрахунки, отримувати кредити, позики, послуги з адміністрування платіжних систем, ідеться в розслідуванні.

Найважливішою з компаній Шора є A7, контрольний пакет акцій якої належить йому, а 49 відсотків - російському "Промсвязьбанку", що перебуває під західними санкціями. "Цей російський банк також використовується молдовським олігархом для підкупу виборців, які мають сказати "ні" на референдумі (про вступ країни до ЄС. - Ред.) наступного тижня та проголосувати за кандидата, ім'я якого буде надіслано їм із Москви через додаток Telegram", - пишуть розслідувачі "Rise Молдова". Раніше стало відомо, що тільки протягом вересня через "Промсвязьбанк" переказали 15 мільйонів доларів (приблизно 13,5 мільйона євро) на рахунки 130 тисяч молдован, щоб вони віддали свій голос проти європейського шляху країни.

Шора шукає Інтерпол

Видання уточнює, що Шор перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу для арешту та екстрадиції до Кишинева, де суд засудив його до 15 років позбавлення волі у справі про "банківське шахрайство" у зв'язку зі зникненням 2014 року з молдовських банків 1 мільярда доларів. Влада стверджує, що Шор переховувався в Ізраїлі, а з листопада 2023 року кілька разів приїжджав до Москви, поки не влаштувався там.

За даними національного бюро Інтерполу в Молдові, Шор є громадянином РФ із 1 січня 2024 року. У квітні він оголосив про створення партійного блоку "Перемога", до якого увійшли афілійовані з олігархом проросійські молдовські партії. За словами Шора, "Перемога" буде готуватися до виборів президента Молдови.

Telegram і Meta видалили десятки каналів і фейкових акаунтів у Facebook та Instagram

10 жовтня у Молдові заблокували 15 Telegram-каналів і 95 чат-ботів, пов'язаних з Іланом Шором, повідомляє видання Ziarul de Gardă. За словами джерел видання в правоохоронних органах, це пояснюється тим, що канали використовувалися для незаконного фінансування політичних партій і підкупу виборців.

Компанія Meta також повідомила 11 жовтня, що видалила сім акаунтів у Facebook і 23 сторінки, одну групу і 20 акаунтів в Instagram за порушення "політики скоординованої неавтентичної поведінки", націленої на російськомовних жителів Молдови напередодні виборів у країні 20 жовтня. Компанія також зазначила, що більшість користувачів, підписаних на фальшиві акаунти, перебували за межами Молдови, що дало їм змогу "здаватися популярнішими".

За даними Meta, у межах цієї цілеспрямованої акції створили приблизно десяток фіктивних російськомовних новинних сторінок, які видавали себе за незалежні організації, представлені в різних інтернет-сервісах, включно з Facebook, Instagram, Telegram, "Одноклассники" і TikTok. "Люди, які стоять за цією діяльністю, використовували фейкові акаунти для управління сторінками і просування контенту. Вони публікували матеріали, критикуючи президентку Майю Санду, проєвропейських політиків і тісні зв'язки Молдови з Румунією, а також підтримували проросійські партії та олігарха-втікача Ілана Шора", - ідеться в повідомленні Meta.