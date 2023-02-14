Молдова тимчасово закрила повітряний простір

До цього рішення влада у Кишеневі, за інформацією джерел, вдалася з міркувань безпеки.

Молдова з міркувань безпеки тимчасово закрила повітряний простір. Про це у вівторок, 14 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на авіакомпанії, що здійснюють рейси з кишинівського аеропорту.

"Шановні пасажири, на цей момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення польотів", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті компанії AirMoldova.

Причини ухвалення рішення про закриття повітряного простору не називаються. Водночас інформагенція "Інтерфакс-Україна" дізналася від джерела в аеропорту Кишиніва, що "рішення ухвалено з міркувань безпеки" і воно діє до 16:00 за київським часом. Кілька рейсів затримані на кілька годин, а реєстрація пасажирів на найближчі рейси триває.

Нагадаємо, 10 лютого повітряний простір Молдови та Румунії, за інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, було порушено випущеними Росією з акваторії Чорного моря по території України крилатими ракетами "Калібр". Міністерство оборони Молдови підтвердило тоді, що російська ракета перетнула повітряний простір країни над селом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над селом Косеуци Сороцького району, прямуючи у бік України. МЗС Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова, щоб заявити протест через порушення повітряного простору країни. Водночас міноборони Румунії заявило у той день, що кордон Румунії російська ракета не перетинала.